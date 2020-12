Regione Lombardia premia polizia locale per lavoro durante lockdown

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, hanno consegnato, in piazza Città di Lombardia a Milano, un riconoscimento (“nastrino”) per il lavoro svolto nella prima fase dell’emergenza Covid-19 ad ognuno dei 12 comandanti della polizia locale delle città capoluogo di provincia. “Grazie a tutti voi per quello che avete fatto, assieme a tantissimi altri lavoratori: il vostro operato è stato prezioso ed apprezzato dai cittadini” ha detto Fontana, sottolineando “la grande disponibilità, l’ammirevole determinazione e lo spirito di sacrificio nell’affrontare le numerose difficoltà del periodo”. De Corato ha quindi spiegato che “stiamo predisponendo onorificenze per 5.500 agenti”, ricordando l’impegno della Regione “per elevare le capacità professionali delle polizie locali lombarde, priorità fin dal mio insediamento, e il fattivo interessamento finalizzato alla modifica dell’attuale quadro normativo”.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845