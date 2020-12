Le nuove prostitute arabe

E’ un fenomeno al quale non eravamo abituati nel Municipio della Felicità quello che da giorni ci segnalano nei dintorni di piazza Aspromonte. Una nuova prostituzione che vede come protagoniste donne arabe che, già in orario pomeridiano, passeggiano in strada aspettando i vari clienti che portano nei vicini motel di zona al fine di soddisfare i loro appetiti. Una nuova attività criminale ben visibile, si aggiunge a quella dello spaccio ben nota della piazza. Le lucciole magrebine, per ammiccare con più facilità alla clientela, non indossano la mascherina anti contagio, obbligatoria sul territorio italiano, camminano o sostano indisturbate in barba alle normative anti pandemia. Ci domandiamo come mai, in un periodo di totali divieti e restrizioni, queste “signore” possano lavorare indisturbate. Ci domandiamo come mai le istituzioni permettano ciò che è palese a tutti. Ci domandiamo perché si lascino fiorire attività criminali senza contrastare l’organizzazione che vi è alle spalle. Purtroppo Milano sta vivendo un periodo dove l’illegalità è tollerata e consentita e queste sono le conseguenze della mancanza di volontà d’intervento.