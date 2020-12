CS: Insieme per i bambini soli colpiti dall’emergenza Covid-19: l’asta solidale di Ai.Bi. su CharityStars

Insieme per i bambini soli colpiti dall’emergenza Covid-19: l’asta solidale di Ai.Bi. su CharityStars Dal 7 dicembre, e fino al 22 dicembre sono all’asta oggetti preziosi donati da grandi nomi del mondo della moda, arte, sport, musica ed esperienze adrenaliniche per sostenere i bambini soli e fragili colpiti dall’emergenza Covid-19

Il Natale è alle porte e Ai.Bi. – Amici dei Bambini lo celebra con un’asta solidale, nell’ambito dell’ evento charity “Il Bello che fa Bene”. Come da tradizione che va avanti da 18 anni (questa è la 19esima edizione), l’associazione Amici dei Bambini, che dal 1986 lavora ogni giorno al fianco dei bambini ospiti negli istituti di tutto il mondo per combattere l’emergenza abbandono, lancia l’annuale asta di beneficienza che, però, quest’anno, per far fronte alle restrizioni anti-Covid, sarà digitale e realizzata in collaborazione con la piattaforma Charitystars.

Dal 7 dicembre e fino al 22 dicembre chiunque, collegandosi al link www.charitystars.com/Ilbellochefabene2020, potrà scegliere tra numerosi lotti di valore donati direttamente da aziende della moda, del design, del gioiello e da artisti del mondo della musica, dell’alta cucina, dell’arte e dello sport che hanno deciso di supportare la causa dell’associazione. I fondi raccolti andranno a sostegno del progetto #ContinuiamodaiBambini, i cui beneficiari sono i bambini soli e fragili resi ancora più vulnerabili dalla pandemia sanitaria. Tanti i nomi che hanno deciso di schierarsi al fianco dei bambini soli accolti nelle strutture di accoglienza in Italia. Si può scegliere tra un giro in Porsche all’Autodromo di Monza, o indossare i “panni” dello chef stellato Michelin Natale Giunta accaparrandosi la sua casacca autografata. Magari aiutandosi con il robot da cucina Impastatore Kitchenminis di Lagostina: il primo robot da cucina One for All WMF KITCHENminis® vi farà venire voglia di cimentarvi ogni giorno nella preparazione di nuove prelibatezze. Ci sarà anche un angolo dedicato al Festival del Cinema di Venezia con la poltrona “Rose” messa all’asta da Montbel. La seduta è firmata dalle star della Mostra cinematografica di Venezia, da Tilda Swinton a Pierfrancesco Favino; o, ancora, si può impreziosire il proprio arredamento con veri e propri pezzi di arte: dal dipinto “Il volo dei gabbiani” di Vaccarone, a “Situazione” di Rosso, fino ai due dipinti “L’ora del tè” e “Fluttuanti orli del velo” di Eleonora Pozzi, oppure optare per la scultura “Io sono Milano” di Sonia Scaccabarozzi e al tocco brasiliano dell’”Alba” di Jorgelina Alessandrelli.

Per gli amanti dello sport c’è solo l’imbarazzo della scelta: dall’idolo dei mondiali anni Novanta Totò Schillaci, che mette all’asta la maglia della Juventus autografata, a Federico Bernardeschi con la maglia della nazionale, fino al basket con gli idoli dell’NBA e le maglie ufficiali di Kobe Bryant (LA Lakers) e Michael Jordan (Chicago Bulls), entrambe autografate. Non può certo mancare l’alta moda: Ferragamo dona la borsa a mano rossa realizzata in morbido vitello dalla naturale granulosità. Per gli intenditori del buon vino, si può scegliere di portare a tavola la bottiglia Sassoalloro, 1999 – Jacopo Biondi Santi, o il Brunello di Montalcino, 1999 – La Magia Anche se saranno feste più “discrete” Pablo Ardizzone, il make up artist dei vip della moda e della tv, con una lezione in esclusiva, confida tutti i segreti per un trucco radioso. Una seduta di due ore circa con il più famoso visagista italiano, che ti consiglierà come valorizzare i tuoi punti forti ed essere sempre “radiosa”. Non mancheranno i baci… quelli di Alan Zeni, artista famoso per i suoi disegni “I baci di Za” diventati murales, dipinti e oggetti di design delle più importanti aziende di arredamento. Alan Zeni ha realizzato in esclusiva per Ai.Bi. un disegno di circa un metro, “Insieme” in cui rappresenta un bambino sulle spalle del suo papà a simboleggiare l’importanza della famiglia e de rapporto genitore figlio. E se un diamante è per sempre, portarlo al collo con il ciondolo con una croce di diamanti montata in oro bianco con catena è ancora più prezioso. Quelli citati, tuttavia, sono solo alcuni dei 32 lotti messi all’asta su www.charitystars.com/Ilbellochefabene2020, che sarà on line solo fino al 22 dicembre. Quindici giorni, due settimane: giusto il tempo per fare la vostra offerta e ricevere direttamente a casa vostra il regalo scelto in tempo per Natale e acquistato comodamente dal computer di casa. Si tratta di regali di lusso, di stile ed esclusivi con cui rendere felici voi oppure chi riceverà il dono. Contribuendo, però e nel contempo, a una buona causa: sostenere i bambini e gli adolescenti che più stanno soffrendo, a causa della pandemia. Perché anche loro, per quanto possibile, hanno diritto a un Natale sereno.