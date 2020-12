Il 10 dicembre, 800 studenti di Milano, Napoli e Roma uniti virtualmente per il diritto alla pace

L’iniziativa, giunta ormai alla sua tredicesima edizione, sarà quest’anno dedicata a uno dei diritti più importanti (e più disattesi) che stanno a fondamento della Dichiarazione dei Diritti Umani: il Diritto alla Pace.

A 75 anni dalla creazione delle Nazioni Unite, Luigi Scotti (già Ministro della Giustizia e Presidente del Tribunale di Roma), Manlio Frigo (Presidente della SIOI Lombardia) e Alberto Castelli (professore di filosofia politica all’Università di Ferrara), parleranno della pace e della guerra da un punto di vista giuridico, filosofico e con un occhio di riguardo all’attualità politica internazionale. Insieme a loro, ci saranno anche le testimonianze di quattro giovani: Chiara Amato, Junior Professional Officer delle Nazioni Unite a Pristina, nonché vincitrice del Concorso Ambasciatori 2011-2012, Giulia Parenti e Simone Mostasisi, Youth Delegate d’Italia alle Nazioni Unite 2018-2019 e Stella Pennino, membro dell’Associazione “Ambasciatori dei Diritti Umani” che riunisce tutti i vincitori del Concorso. Dopo la conferenza introduttiva, il 6 febbraio, una parte degli studenti parteciperanno in rappresentanza del proprio istituto scolastico alla prova di concorso, consistente in un elaborato scritto sui temi affrontati durante la conferenza. I vincitori, 9 studenti in tutto (3 per ogni sede della Società Umanitaria) verranno insigniti del titolo “Ambasciatori dei diritti Umani” e parteciperanno in maggio ai lavori dell’European Youth Event, organizzato a Strasburgo dal Parlamento Europeo. I primi classificati di ogni sede avranno inoltre il diritto di partecipare al corso di formazione (solitamente riservato agli insegnanti) “Insegnare i Diritti Umani” organizzato da SIOI ad Assisi.

Il Progetto Ambasciatori dei Diritti Umani nasce nel 2008 con lo scopo di far conoscere lo spirito che anima la Dichiarazione dei Diritti Umani ed i valori che essa veicola, dando voce ai giovani affinché siano parte attiva nella diffusione e nella difesa dei diritti umani all’interno della propria sfera sociale, nella convinzione che ognuno di noi possa dare il suo contributo per la promozione di una cultura laica, democratica, basata sul reciproco rispetto, tanto più necessario in una società globale e composita. Per Società Umanitaria partecipare al Concorso non costituisce il punto di arrivo di un’esperienza fine a sé stessa. In questo spirito, il proposito lanciato da Società Umanitaria di riunire tutti i vincitori del concorso in un’associazione, è presto stato accolto dai tanti giovani che hanno partecipato alle edizioni precedenti del concorso. È nata così ADU – l’Associazione Ambasciatori dei Diritti Umani. Insieme, questi giovani, hanno deciso di unirsi per condividere l’idea di un impegno costante di cittadinanza attiva, promuovendo la cultura dei Diritti Umani, creando spazi di formazione e di informazione per tutti.

Dopo tredici anni di concorso, tanti di questi giovani hanno intrapreso studi e carriere professionali attinenti ai diritti umani e alla cooperazione internazionale, altri, pur avendo scelto ambiti di formazione e lavorativi differenti, dedicano con convinzione parte del loro tempo in progetti attinenti ai diritti umani. A testimonianza che la tutela dei diritti umani riguarda la sfera quotidiana di ogni singolo cittadino e che, se si vuole dar e il proprio contributo, gli unici elementi imprescindibili sono i valori in cui credere e la volontà di lottare per vederli applicati. L’Associazione, sempre sostenuta da Società Umanitaria, accoglie ogni anno i nuovi vincitori del concorso.

ELENCO SCUOLE PARTECIPANTI AL CONCORSO AMBASCIATORI DEI DIRITTI UMANI 2020-2021

MILANO

Liceo Classico Carducci

Liceo Classico Tito Livio

Liceo Classico Zucchi (Monza)

Liceo Scientifico Frisi (Monza)

Liceo Scientifico Leonardo da Vinci

Liceo Scientifico Severi-Correnti

Licei Da Vinci-Pascoli (Gallarate)

Liceo Scienze Umane Parini (Seregno)

IIS Cardano

IIS MK Gandhi (Besana)

IIS Pareto

ITT Molinari

NAPOLI

Liceo classico Pansini

Liceo classico Sannazaro

Liceo classico Umberto I

Liceo scientifico e delle Scienze Umane Salvatore Cantone

Liceo Statale Mazzini

Scuola Militare Nunziatella

IPSEOA Petronio

IPSEOA duca di buon vicino

I.S.S. Nitti

ROMA

Liceo Classico Albertelli

Liceo Classico e Linguistico Aristofane

Liceo Classico Plauto

Liceo Ginnasio Augusto

Liceo Chris Cappell College

Liceo Scientifico Cannizzaro

Liceo Scientifico Plinio Seniore