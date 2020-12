Degrado area Indipendenza – Risorgimento – Plebisciti

Il consigliere di Municipio 3 Marco Cagnolati (FI) con un’interrogazione porta ancora una volta all’attenzione di Palazzo Marino e delle Autorità di Pubblica Sicurezza le situazioni di degrado di cui soffre l’area Indipendenza – Risorgimento – Plebisciti

Premesso e considerato che:

il decoro, la sicurezza e vivibilità di una città sono il “biglietto da visita” con cui questa si presenta ai residenti, stranieri, e turisti.

La nostra città è dotata di numerose aree e spazi adibiti a verde pubblico non controllati come si dovrebbe e che contribuiscono ad aumentarne il degrado

All’interno dell’area di cui in oggetto è presente una grande area verde destinata a giardino frequentata sia di giorno che di notte da individui che ivi dormono, mangiano, bevono, espletano i propri bisogni fisiologici

Feci umane assieme a spazzatura di vario genere sono state trovate sul marciapiede e nei dintorni di tutta l’area

A causa dell’epidemia ed emergenza COVID al di fuori della struttura destinata a mensa dell’Opera San Francesco situata in zona vengono consumati e distribuiti pasti

Sono solite riunirsi persone in bivacchi, i residenti, foto allegate, lamentano il degrado costituito da rifiuti e rimasugli di cibo gettati per tutta l’area e proprio a causa di questo comportamento è stata segnalata recentemente un aumento della presenza di topi con relative richieste di derattizzazione

Quasi ogni mattina si ritrovano bottiglie di birra abbandonate per tutta l’area, sono state segnalate più volte dai residenti problematiche relative a risse, gente molesta ed ubriaca che importuna i passanti, urina o defeca in pubblico, sul marciapiede davanti a tutti con noncuranza (foto allegate)

Tali comportamenti si configurano come “consuetudini” a causa dei rari controlli ad opera delle forze dell’ordine che, al contrario, laddove esercitati con una certa frequenza, fungono efficacemente da deterrente

Tutto ciò premesso e considerato si chiede ai destinatari del presente documento per quanto di competenza:

– L’intensificazione di controlli e pattugliamenti da parte della Polizia Locale in collaborazione con le altre forze di Pubblica Sicurezza (Polizia di Stato, Carabinieri, ecc…) dell’intera area sia in orario diurno che notturno

– Di valutare il potenziamento dell’impianto di video sorveglianza del Comune di Milano installando un maggior numero di telecamere all’interno dell’area in questione monitorando e sorvegliando più attentamente questa parte del Municipio 3

– Di posizionare cartelli indicanti la presenza di telecamere per informare i frequentatori dell’area della presenza di questi manufatti in modo tale da fungere da deterrente nei confronti di chi avesse intenzioni non consone al vivere civile

– Di intervenire sensibilizzando sia l’Opera San Francesco che Amsa ad intervenire con interventi pianificati e specifici durante gli orari di apertura dei locali mensa per fare in modo che i rifiuti abbandonati possano essere prontamente recuperati e che vengano

effettuati interventi di pulizia straordinaria del marciapiede e delle aree limitrofe

– Di intervenire tramite i Servizi Sociali per fare in modo che i bivacchi cessino e venga fornito un ricovero all’interno delle strutture del Comune di Milano o di enti convenzionati a chiunque necessitasse

– Di relazionare in forma scritta in merito alle azioni che si riterranno utili adottare al fine di risolvere quanto lamentato dai cittadini residenti