Lombardia, approvata all’unanimità dal Consiglio Regionale mozione urgente a tutela pazienti con tumore in emergenza Covid

Approvata ieri sera all’unanimità da tutti i gruppi politici del Consiglio Regionale della Lombardia una mozione urgente e programmatica relativa a iniziative per l’informazione, lo screening, la tutela e la continuità della presa in carico dei pazienti oncologici nell’ambito dell’emergenza Covid-19. L’approvazione della mozione, fortemente voluta dall’Intergruppo consiliare regionale “Insieme per un impegno contro il cancro”, rappresenta un impegno a proseguire le attività di comunicazione istituzionali rivolte ai pazienti oncologici e loro famiglie; a potenziare le attività di telemedicina connesse alla presa in carico dei pazienti oncologici con l’obiettivo di utilizzarle anche in futuro come strumento di potenziamento dell’attività ordinaria; a rafforzare le attività di screening a livello regionale; a proseguire nell’impegno relativo alle esenzioni per le malattie croniche ed invalidanti; ad ampliare gli screening oncologici basati sulle fasce di età della popolazione; e infine a proseguire nell’implementazione e nel rafforzamento della rete oncologica lombarda. Un importante traguardo per il quale le 34 associazioni del progetto “La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere” esprimono grande soddisfazione.

“In questo momento così difficile per la sanità nazionale e per la sanità della Lombardia, fin dall’inizio nell’occhio del ciclone dell’emergenza Covid – dichiara Annamaria Mancuso, Presidente Salute Donna onlus e coordinatrice del progetto “La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere” – è fondamentale che le Istituzioni rafforzino il loro impegno nei confronti dei pazienti oncologici e oncoematologici, categorie fragili che rischiano di pagare con un prezzo molto alto le conseguenze della pandemia. Non bisogna dimenticare che il rallentamento e il ritardo nella diagnosi, negli screening, nei trattamenti e nel follow up hanno effetti negativi sul percorso di cura e sulle probabilità di debellare il tumore, nonché sul vissuto psicologico dei pazienti e dei loro familiari e caregiver. Vogliamo ringraziare l’Intergruppo consiliare per aver perorato le nostre istanze e tutte le forze politiche del Consiglio Regionale per averle accolte tempestivamente”.

Prima firmataria della Mozione, la Consigliera Simona Tironi, vicepresidente della Commissione Sanità della Regione Lombardia. “Questa mozione conferma l’impegno regionale nella presa in carico del paziente oncologico ed onco ematologico – spiega – seguendo linee di principio molto chiare e legate alla comunicazione verso i pazienti, all’innovazione e all’incremento della telemedicina, al rafforzamento delle attività di screening in oncologia. Si interviene inoltre a conferma degli impegni sulle esenzioni per le malattie croniche ed invalidanti con la proroga dell’esenzione per malattia oncologica a tutto il 2021 e sul rafforzamento della Rete Oncologica Lombarda con particolare attenzione ai temi delle liste d’attesa e degli interventi chirurgici”. L’Intergruppo Consiliare lombardo “Insieme per un impegno contro il cancro” con questo nuovo traguardo raggiunto aggiunge un ulteriore tassello all’impegno portato avanti negli ultimi anni per i diritti dei pazienti. “Questa è una mozione importante perché raccoglie esigenze vere frutto del dialogo e dell’ascolto tra la politica e le associazioni di malati oncologici – commenta il Consigliere Alessandro Corbetta, che presiede l’Intergruppo regionale – tanto che è stata votata all’unanimità da tutti i gruppi politici presenti in Consiglio Regionale. Si tratta di un documento che impegna la giunta regionale a intervenire immediatamente sul sistema sanitario e sulla comunicazione al fine di non perdere tempo prezioso sullo screening e le cure dei tumori in questo periodo di pandemia. L’Intergruppo vigilerà nel corso del 2021 al fine di vedere realizzati i vari impegni in essa contenuti”.