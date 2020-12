Coronavirus, 438 i nuovi casi a Milano, 3.425 in Lombardia per un rapporto dell’9.4%. 175 i nuovi decessi

Sono stati 1.109 i nuovi casi risultati positivi al coronavirus ieri nella provincia di Milano, di cui 438 a Milano città.

I nuovi casi in Lombardia sono stati 3.425 di cui 342 ‘debolmente positivi’, a fronte di 36.077 tamponi effettuati per un rapporto del 9,4%. Si sono registrati 175 nuovi decessi.

I nuovi guariti/dimessi da martedì sono stati 5.487, mentre le persone in terapia intensiva sono 855 (-21). Sono 7.222 i pazienti attualmente ricoverati non in terapia intensiva, (-120).

Da inizio pandemia sono stati eseguiti 4.143.566 tamponi.