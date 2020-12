Istituto Tumori: le mamme e i papà che vegliano sull’ambulatorio dei bambini

All’Istituto Nazionale dei Tumori lo avevano già fatto durante la prima terribile ondata della pandemia e ora continuano a impegnarsi, organizzandosi in turni per garantire il rispetto delle norme anti-Covid. Sono i componenti del Comitato Genitori del reparto Pediatria che donano la propria opera gratuitamente per aiutare le famiglie che oggi si trovano nella stessa situazione in cui si sono trovati loro. Come riferisce il Giorno “lo fanno per il legame che si è via via creato con i medici e con gli infermieri. Lo fanno anche se per alcuni di loro non è facile tornare in quell’ambulatorio e convivere con i ricordi che quelle sale suscitano. «Loro» sono i 52 volontari del Comitato Genitori del reparto di Pediatria dell’Istituto Nazionale dei Tumori di via Venezian: un «piccolo esercito silenzioso», come lo definisce Luca Pellizzer, il loro coordinatore”.

Ogni settimana, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13, regolano l’accesso all’ambulatorio dove bambini e adolescenti si sottopongono alle terapie, facendo attenzione che le misure di prevenzione contro il Coronavirus siano rispettate da tutti, dall’uso della mascherina alla disinfezione delle mani fino alla rilevazione della temperatura corporea, evitando che si creino assembramenti fuori o dentro l’ambulatorio. In più fanno in modo che i piccoli pazienti e i loro genitori non debbano aspettare al freddo, che in fondo è il motivo primario per cui questo servizio è nato dalla volontà di Maura Massimino.

Per mezzo della generosità di questi genitori il personale dell’Istituto ha la possibilità di concentrarsi sulle proprie mansioni. Quello dei volontari è un lavoro di grande importanza sia perché i bambini e i ragazzi hanno le difese immunitarie indebolite dalle terapie, sia perché l’ambulatorio di Pediatria dell’Istituto funziona non solo per appuntamento, ma anche per le urgenze.