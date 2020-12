CS: “Il Bello che fa bene… diffuso”: diretta live con Max Laudadio e Simona Molinari per i bimbi in difficoltà familiare

A sostegno del progetto Ai.Bi. “#ContinuiamodaiBambini” – 19 anni di tradizione ed eleganza a sostegno dei bimbi in difficoltà familiare. Oggi più che mai bisognosi di accoglienza e amore

Torna il tradizionale appuntamento con “Il Bello che fa Bene”, l’evento charity di raccolta fondi che Ai.Bi. come ogni anno, da 19 anni, organizza a sostegno dei progetti i cui beneficiari sono i bambini soli e fragili. Con una novità: “Il Bello che fa Bene” quest’anno sarà…diffuso!!

Per far fronte, infatti, alle misure anti-Covid quest’anno “Il Bello che fa Bene” sarà un evento live in diretta facebook il 21 dicembre, alle ore 19. Durante la diretta il presidente di Ai.Bi. Marco Griffini farà gli onori di casa, illustrerà il progetto “#ContinuiamodaiBambini” (a cui è legato l’evento charity) dialogherà a distanza con Max Laudadio, storico amico e testimonial di eccezione di Ai.Bi., intervallato dal pianoforte di Pietro Galizzi con un’ospite speciale: Simona Molinari la voce jazz e swing più amata d’Italia, che si esibirà in esclusiva per gli ospiti di questa diciannovesima edizione de Il Bello che Fa Bene. Una diretta facebook nel corso della quale brinderemo tutti insieme al futuro di tanti bambini che, già fragili, sono stati duramente colpiti dalla pandemia, perché l’accoglienza non si ferma. Un evento social a ridosso del Natale a cui puoi partecipare con la box “Ovunque tu sia… Brinda con Ai.Bi.” realizzata grazie alla collaborazione di Alessi, Longo Speciality e Gruppo Lunelli e al supporto dei partner tecnici: Cigno Bianco, Ester Burton e Comunica srl-media content creator . La box contiene il must per un aperitivo luxury. Richiedi la tua Christmas Box“Ovunque tu sia … Brinda con Ai.Bi.”: clicca qui

Ma non è tutto. Non mancheranno la tradizionale Asta di Beneficenza che quest’anno si svolgerà sulla piattaforma di Charity Stars e il consueto Temporary Shop solidale di Ai.Bi. grazie alla generosità di tante aziende che anche quest’anno, nonostante il difficile momento che tutti stiamo vivendo, hanno scelto di stare al fianco di Amici dei Bambini e dei minori soli e fragili.