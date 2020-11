Al mitico “Capolinea” quando a Milano c’era il Jazz (video docu-film)

Era vivere, scandire la giornata per esserci, là dove trionfava una musica improvvisata, sincopata, libera. Era la scoperta di una socialità nuova, straripante ed emotivamente intima: ognuno con il suo “Volo”, ognuno con il suo viaggio. Il Capolinea non aveva bisogno di pubblicità, di annunci: c’era un fil rouge che univa desideri e voglia di libertà. Ma forse occorre aver vissuto quell’epopea e quel tempo storico che dava una patina sacrale al jazz di cui tutti avevamo una fame insaziabili. Al Capolinea-Quando a Milano c’era il Jazz» è un vivo omaggio al locale che più di ogni altro rappresenta nell’immaginario collettivo il jazz a Milano, come è la Scala per la musica lirica o il Piccolo per il teatro. Nato nel 1968 (altri dicono l’anno seguente), chiuso nel 1999 nel colpevole disinteresse delle istituzioni e abbattuto qualche anno più tardi per costruire un parcheggio, il Capolinea prendeva il nome dall’ultima fermata del tram 19, in piazzale Negrelli, giù giù lungo il Naviglio Grande. Erano ancora anni di grande nebbia in quella zona lontana da ogni moda, ma chi si spingeva laggiù trovava un’inattesa oasi di musica e di buonumore, in cui si sono formati tutti i musicisti di Milano e non. Al centro della storia, c’è la grande famiglia del patron Giorgio Vanni e delle sue donne, la moglie Maria e le tre figlie; le storie più belle sono quelle che escono dalla bocca di Laura, la figlia che ha continuato a gestire il locale quando il padre è scomparso. Altri tempi, altra Milano

