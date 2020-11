Covid, 1.020 i casi a Milano. Lombardia, con 5.697 casi e un rapporto del 12.8%, zona rossa fino a 3 Dicembre

Sono stati 2.060 i nuovi casi risultati positivi al coronavirus ieri nella provincia di Milano, di cui 1.020 a Milano città.

I nuovi casi in Lombardia sono stati 5.697 di cui 533 ‘debolmente positivi’ e 69 a seguito di test sierologico, a fronte di 44.231, tamponi effettuati per un rapporto del 12,8%. Si sono registrati 207 nuovi decessi.

I nuovi guariti/dimessi da mercoledì sono stati 3.118, mentre le persone in terapia intensiva sono 934 (- 8). Sono 7.996 i pazienti attualmente ricoverati non in terapia intensiva (-118).Da inizio pandemia sono stati eseguiti 3.949.040 tamponi.

La regione resta zona rossa fino al 3 dicembre. “Nonostante la mia opposizione, il Governo intende mantenere in vigore fino al 3 dicembre le attuali misure restrittive e, quindi, lasciare la Lombardia in zona rossa”. Lo ha dichiarato il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana.