Ancora poche ore per salvare la didattica di eccellenza della scuola Anemoni

Come visto nei giorni scorsi, il plesso Anemoni, in questi strani giorni è divenuto un simbolo della dualità scolastica italiana. Grazie al sacrificio degli insegnanti, nonostante una fisiologica riduzione dell’orario, si era creata un’isola di didattica eccellente, fatta di microclassi a misura di bambino, nella cornice di una scuola sicura e con pochissimi casi Covid.

Tutto questo lunedì rischia di finire. Il Dirigente scolastico ha, infatti, deciso di riunire le classi e spostarle per l’occasione, nel plesso di via Pisa. Una scuola fortemente sponsorizzata da Sala, che ne voleva fare un simbolo della rinascita delle periferie. Ovviamente, come ogni cosa approntata dal Sindaco fuori dalla cerchia dei Navigli, il suo tocco magico ha fatto cilecca. E il plesso di via Ugo Pisa ha dei problemi importanti ancora da risolvere.

Nei prossimi anni probabilmente sboccerà. Ma perché precorrere i tempi? Questa preoccupazione riecheggia anche nelle lettere dei genitori, valorosamente rappresentati dall’avvocato Riboldi, al Dirigente Scolastico. Scrive Paola Rudilosso, psicologa e madre:

“Non capisco innanzitutto il motivo per cui i bambini non possano rimanere nella scuola di appartenenza, che oltre costituire un habitat a loro familiare, si è rivelata un modello vincente nella didattica, nella relazione tra insegnanti ed alunni e nella lotta contro la diffusione ed il contagio da Covid-19.

Nella scuola dove Lei con “l’apposita commissione”, ha deciso di spostare le classi a mò di pacchi postali, credo che la sicurezza non sia ben garantita considerando il cantiere ancora attivo, il riscaldamento non funzionante al 100% con collaudo di caldaia in questi giorni, una mensa piccola, l’assenza di giardino e finestre pericolose per i bambini, forse da tenere sempre chiuse, oltre a tutto il resto.

Mi chiedo se questi aspetti pratici siano stati considerati da chi ha deciso di attuare tale cambiamento, peraltro comunicato tre giorni prima alle famiglie senza un minimo di preavviso e nè di condivisione. Comunque di questi aspetti ne risponderanno gli organi competenti, le mie sono solo delle riflessioni e dei pensieri, fonte di ansie e preoccupazioni.”

A questa notizia si è mobilitata anche la politica in due municipi, il 7 ed il 6, che sono interessati da questa situazione.

Per il sesto Municipio interviene Giovanni Esposito, consigliere di FI: “Massima vicinanza alle famiglie vittime di burocrazia e scelte incomprensibili. L’eccellenza di via Anemoni va difesa come si difende la cosa più preziosa: il futuro di una comunità. Speriamo che il Dirigente senta ragione e regali un Natale sereno a queste famiglie”.

Per il Municipio 7 prende la parola Franco Vassallo: “Alla fine, in questa pandemia, a rimetterci sono sempre loro, i più piccoli. Avevamo una scuola di rara efficienza e sicurezza Covid e rischiamo di perderla per poter dire di avere un orario completo. Ma cosa sono poche ore in più a settimana col rischio di una quarantena dietro l’angolo con interi giorni persi? Se questi argomenti non bastano a far bloccare il trasferimento di tre seconde ed una quarta, non so davvero cosa potrebbe servire”.

Non è tutto perduto. Abbiamo ancora quattro giorni per vincere una battaglia che salverà tutti noi, come comunità. Perché qualsiasi cosa sia fatta ai più piccoli, la faremo, in definitiva, a noi stessi.