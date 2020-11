In un mondo di clown, io prego con Totò

In un mondo di clown, ci si confonde: chi sono i più clown? Chi ci governa che non sa neppure farci ridere o noi comuni mortali che tentiamo di avere sprazzi di vita con il pianto nel cuore? Abbiamo tutti pagato il biglietto per vivere, un biglietto spesso salato, umido e accartocciato di sudore e abbiamo preteso un riscontro, ma i clown governativi si ridono addosso, saldi sulle loro poltrone sontuose. Non uno sguardo ai problemi dei giganti e dei nani, degli impresari e di chiede lavoro, dei clochard e dei visionari chic…Non è divertente, non guarisce gli ammalati, non favorisce l’economia. Umilmente il clown qualsiasi chiede il pane, una rete di supporto, una rassicurazione. Non ci rimane che pregare con Totò:

“Noi ti ringraziamo nostro buon Protettore per averci dato anche oggi la forza di fare il più bello spettacolo del mondo.

Tu che proteggi uomini, animali e baracconi, tu che rendi i leoni docili come gli uomini e gli uomini coraggiosi come i leoni, tu che ogni sera presti agli acrobati le ali degli angeli, fa’ che sulla nostra mensa non venga mai a mancare pane ed applausi. Noi ti chiediamo protezione, ma se non ne fossimo degni, se qualche disgrazia dovesse accaderci, fa’ che avvenga dopo lo spettacolo e, in ogni caso, ricordati di salvare prima le bestie e i bambini. Tu che permetti ai nani e ai giganti di essere ugualmente felici, tu che sei la vera, l’unica rete dei nostri pericolosi esercizi, fa’ che in nessun momento della nostra vita venga a mancarci una tenda, una pista e un riflettore. Guardaci dalle unghie delle nostre donne, che da quelle delle tigri ci guardiamo noi, dacci ancora la forza di far ridere gli uomini, di sopportare serenamente le loro assordanti risate e lascia pure che essi ci credano felici. Più ho voglia di piangere e più gli uomini si divertono, ma non importa, io li perdono, un po’ perché essi non sanno, un po’ per amor Tuo, e un po’ perché hanno pagato il biglietto. Se le mie buffonate servono ad alleviare le loro pene, rendi pure questa mia faccia ancora più ridicola, ma aiutami a portarla in giro con disinvoltura. C’è tanta gente che si diverte a far piangere l’umanità, noi dobbiamo soffrire per divertirla; manda, se puoi, qualcuno su questo mondo capace di far ridere me come io faccio ridere gli altri.”

(Preghiera di un clown di Totò dal film “Il più comico spettacolo del mondo”)