Si! Lombardia – Sostegno impresa Lombardia: contributi a fondo perduto per microimprese e lavoratori autonomi

Approvazione dei criteri di ristoro a fondo perduto per microimprese e lavoratori autonomi con partita iva individuale, colpiti dalla crisi da covid-19

Contributi a fondo perduto di 54,5 milioni di euro di cui 40,5 milioni a favore delle microimprese(indennizzo da 1.000 fino a 2.000 euro per impresa) e 14 milioni per i lavoratori autonomi conpartita IVA individuale (indennizzo di 1.000 euro) non iscritti al registro delle imprese operanti in Lombardia.

Le domande, da presentare online, sono previste per le:

1) microimprese dal 23-26 novembre (con pagamento del dovuto entro il 31 dicembre);

2) partite IVA individuali dall’11-15 gennaio (con pagamento entro il 24 gennaio).

Il contributo a fondo perduto una tantum a titolo di indennizzo è senza vincolo di

rendicontazione delle spese connesse.

Ogni impresa/lavoratore autonomo con partita iva individuale può presentare una sola domanda di agevolazione di cui alla misura SI! Lombardia. Non sarà quindi possibile cumulare il contributoda parte del medesimo beneficiario. L’indennizzo lombardo è cumulabile con quelli statali.