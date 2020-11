“Affrontiamo insieme il nemico comune…il virus, ma come?

Pensieri e riflessioni in libertà che appartengono a tutti.

Sono le deduzioni di Carolina Pellegrini

“Mattarella dice ” affrontiamo insieme il nemico comune ….il virus”

Giusto Presidente. Ma come?

‘ Affrontare insieme il ”nemico comune significa mettere insieme le forze.

Significa valorizzare anche quello che le forze di opposizione propongono

NON significa che l’opposizione deve votare TUTTO quello che il governo propone

Collaborare significa fare i conti e non umiliare le proposte di chi rappresenta una parte importante del Paese

E’ comodo ”lisciare Berlusconi ed affermare che è la parte responsabile del Paese” ……ma quali proposte che arriveranno da Forza Italia e dalle altre forze dell’opposizione verranno accolte? Questa è la sfida

Se no, è una grande presa per i fondelli

Questo è un viziaccio che sta nelle corde di certi mondi di sinistra

Lisciare i moderati per avere i loro voti, ma mai accogliere le loro istanze…comodo eh????

Ma adesso siamo in una fase tragica

NON c’è visione per il Paese, si naviga a vista, la gente è stanca ed incazzata. Ci sono i garantiti e i non garantiti ed è questo, oggi, il grande problema del Paese

Come già scrissi tempo fa c’è una parte importante degli italiani che NON riuscirà a pagare le tasse

Io credo che questo governo o è in grado di ascoltare anche le proposte di chi all’opposizione porta la voce di una parte importante del Paese o il pericolo di una rivoluzione è alle porte

Abbassate le arie, scendete dai trespoli e ascoltate chi farà delle proposte realistiche

Se non lo farete vi prego non parlate più di unità…….lasciate perdere messaggi di bontà petalosa ed inutile

La gente metterà alla prova questo messaggio del Presidente su quanti e quali emendamenti della minoranza parlamentare verranno accolti

La politica si fa così

Non con le frasucole di finto buonismo

Chi non avrà i soldi per pagare le tasse non ha voglia di carezze e di gentilezza

Ha bisogno di segnali concreti

Vedremo

Ci credo pochissimo. Lo dico senza se e senza ma

Ma aspetto”

