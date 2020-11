Assegnati gli Ambrogini d’oro 2020. Tra i premiati i Sanitari caduti per covid, Ferragni e Fedez, l’associazione Agiamo

La Grande medaglia d’oro, la più alta onorificenza che la città assegni in occasione della cerimonia dell’Ambrogino d’oro sarà attribuita ai medici e agli infermieri caduti per il virus. La decisione è stata presa all’unanimità dalla Commissione per le benemerenze.

Solo tra gli infermieri sono 47 i casi accertati, tra cui 2 infermieri generici e altri 4 suicidi con evidenti motivazioni riconducibili al Covid19.

Tra gli Ambrogini d’oro assegnati su proposta del Centrodestra: la coppia Chiara Ferragni-Fedez, per la loro iniziativa di raccolta fondi che ha poi permesso di costruire una struttura di terapia metodologica intensiva supplementare di fronte all’ospedale San Raffaele, Proposta di Alessandro De Chirico (F.I)

Giorgio Vittadini, professore ordinario di Statistica all’Università degli Studi di Milano Bicocca e fondatore e presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, proposta di Luigi Amicone (F.I)

La Suora Marcellina Anna Monia Alfieri storica paladina delle scuole paritarie, proposta di Maria Stella Gelmini (FI)

Inoltre gli attestati a Daniela Bertazzoni, Presidente di IN-Vita Onlus, che si occupa soprattutto del reperimento di fonti idriche e del microcredito femminile nei villaggi africani.

All’Associazione Agiamo che commenta “Il Comune di Milano ha assegnato alla associazione AGIAMO l’Attestato di civica benemerenza, detto anche Ambrogino d’oro, per gli sforzi compiuti in questi anni per la cura e il miglioramento dei Giardini Pubblici Montanelli. AGIAMO ringrazia di cuore tutti coloro che l’hanno sostenuta e che hanno reso possibile questo grande riconoscimento meneghino e in modo particolare Fabrizio de Pasquale che ha proposto e sostenuto la candidatura.”

E al Centro ippico Lombardo, una realtà di assoluta eccellenza che da quasi un secolo forma atleti di grande valore, che con i loro successi a livello internazionale hanno portato lustro alla nostra città.

Questo l’elenco completo delle benemerenze assegnate:

Medaglia d’oro alla memoria

Operatori sanitari morti sul lavoro per Covid (Grande Medaglia d’Oro)

Beppe Allegri e Mario Rosmini (tassisti milanesi morti a causa del Covid)

Cristina Cattafesta (fondatrice della Casa delle Donne Maltrattate, fatta prigioniera nel 2018 in Turchia)

Raffaele Masto (cronista e inviato di Radio Popolare)

Medaglia d’oro Suor Anna Monia Alfieri (Istituto Marcelline)

Ambrogio Beccaria (primo italiano a vincere la Transatlantica)

Cosima Buccoliero (presidente del carcere minorile Beccaria e del carcere di Bollate)

Loredana Bulgarelli (deportata ad Auschwitz)

Fabio Concato (nome d’arte di Fabio Pittalunga, cantautore)

Elisabetta Dejana (ricercatrice oncologica)

Ernesto Emanuele (presidente di Famiglie Separate Cristiane)

Sergio Escobar (ex direttore del Piccolo Teatro di Milano)

Chiara Ferragni e Federico Leonardo Lucia (influencer e rapper, in arte Fedez)

Susanna Mantovani (docente di Pedagogia alla Bicocca e membro della commissione di Fondazione Cariplo)

Vincenzo Maria Mazzaferro (chirurgo oncologico presso l’Istituto dei Tumori)

Gabriella e Gigi Pedroli (fondatori del Centro dell’Incisione presso il Naviglio Grande)

Antonietta Romano Bramo (partigiana)

Claudio Trotta (produttore artistico)

Giorgio Vittadini (presidente Fondazione per la Solidarietà e ex capo della Compagnia delle Opere) Attestati di benemerenza Associazione Agiamo

Associazione FIMAA – Milano, Lodi, Monza Brianza

Associazione Francesco Realmonte Onlus

Associazione CAF Onlus

Daniela Bertazzoni (Presidente di IN-Vita Onlus)

Centro Ippico Lombardo

Distretto Rotary 2041

Isabel Fernandez (Direttrice del Centro di Psicotraumatologia di Milano)

Fondazione ISMU

Susy Liuzzi Giani (educatrice)

Mamme a Scuola Onlus

Milano Aiuta

Ordine dei Tecnici TSRM e PSTRP – Milano, Lecco, Lodi, Como, Monza Brianza e Sondrio

Progetto DAMA Ospedale San Paolo

Giuseppe Selvaggi (giornalista e poeta)

III Reparto Mobile – Polizia di Stato

Tasmissione radiofonica 37e2

Urbanlife

Gino Vezzini (Presidente degli Amici del Loggione del Teatro alla Scala)

Brunello Vigezzi (storico)