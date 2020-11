“Un Colpo Sicuro” (video)

Insieme a Corinna e Andrea (residenti) torniamo a visitare le “Torri dimenticate” MMcase di Via Tofano a Quinto Romano (da anni senza abitanti ed in eterna attesa di riqualificazione) dopo un nuovo fatto stavolta criminale. Vi avevamo mostrato in altre puntate passate come questa area fosse ormai insicura e pericolosa, ed ecco che si concretizzano e si confermano purtroppo le nostre preoccupazioni. È di queste settimane infatti che ignoti ladri, per depredare una banca, hanno manomesso dei tombini, tranciando i cavi delle telecamere di tutta la zona certi dell’impunità che dà questa ” terra di nessuno “…

