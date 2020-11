Chiudono 9 sedi anagrafiche fino al 4 dicembre : elenco

Nelle scorse settimane alcune sedi erano rimaste chiuse dopo la scoperta di alcuni casi di positività al Covid tra i dipendenti. Da lunedì il Comune taglia le sedi anagrafiche chiudendone nove fino al 4 dicembre: resteranno aperti il salone centrale di via Larga 12 e le delegazioni di via Padova 118 (Municipio 2), viale Tibaldi 41 (Municipio 5), viale Legioni Romane 54 (Municipio 6), piazzale Accursio 5 (Municipio 8) e Largo De Benedetti 1 (Municipio 9). L’apertura è prevista dal lunedì al venerdì con orario continuato dalle 8.30 alle 15.30. L’accesso fa sapere una nota del Comune di Milano è consentito per il rinnovo/rilascio della carta d’identità elettronica (solo su appuntamento precedentemente fissato) o per servizi urgenti (ad esempio, le dichiarazioni sostitutive di atto notorio o in caso di furto o smarrimento di Cie). Invece saranno chiuse al pubblico le sedi anagrafiche decentrate di via Sansovino 9 (Municipio 3), via Oglio 18 (Municipio 4), piazza Stovani 3 (Municipio 7), via Quarenghi 21 (Municipio 8), via Baldinucci 76 e via Passerini 5 (Municipio 9). Restano chiuse le sedi di viale Ungheria 29 (Municipio 4), via Boifava 17 (Municipio 5) e via Paravia 26 (Municipio 7). Sempre ieri, il Comune ha annunciato un accordo con Intesa Sanpaolo per semplificare le richieste di certificati. La banca, infatti, acquisisce direttamente le certificazioni anagrafiche necessarie per le pratiche di mutui.

