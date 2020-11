Bonus mobilità: esauriti in un solo giorno i 215 milioni messi a disposizione

I 215 milioni di euro messi a disposizione per il bonus mobilità si sono esauriti in un solo giorno: sono stati tutti assegnati durante il clic day di martedì 3 novembre. La conferma arriva dal ministero dell’Ambiente, secondo cui alle 10 di mercoledì erano 590.188 gli utenti registrati in totale, compresi quelli di martedì; 257.949 i buoni emessi, 300.776 i rimborsi richiesti. Quella da 215 milioni, sottolinea però il ministero, “è solo la prima tranche”. “Sicuramente 100 milioni sono previsti in legge di bilancio” – rassicura il ministero dell’Ambiente – e comunque “dipende dalla platea delle fatture e degli scontrini degli aventi diritto”. In questa prima possibilità, erano disponibili due tipologie di bonus: il primo riguardava il rimborso delle spese sostenute dal 4 maggio al 3 novembre (60% fino a un massimo di 500 euro); il secondo bonus era rivolto a coloro che non avevano ancora effettuato acquisti ma che potevano chiedere l’emissione di un buono digitale spendibile, da generare sul sito del Ministero dell’Ambiente (www.buonomobilità.it). Hanno potuto usufruire del buono mobilità per l’anno 2020 i cittadini maggiorenni che hanno la residenza (e non il domicilio) nei capoluoghi di regione (anche sotto i 50.000 abitanti), nei capoluoghi di provincia (anche sotto i 50.000 abitanti), nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e nei comuni delle città metropolitane (anche al di sotto dei 50.000 abitanti).

