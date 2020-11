Atm si adegua alle disposizioni dell’ultimo Dcpm

Atm ha emesso un comunicato per informare l’utenza che, a seguito delle nuove disposizioni contenute nell’ultimo Dpcm che prevede una capienza massima del 50% sui mezzi di trasporto “saranno progressivamente riposizionati all’interno dei veicoli oltre 70.000 adesivi sui posti a sedere per tenere una distanza obbligata tra i sedili disponibili”. In tutte le zone di attesa resteranno i marker a terra, come rimarrà la segnaletica dei percorsi guidati nelle stazioni per indirizzare i flussi in entrata e uscita, nei corridoi e negli snodi di interscambio.

Atm ricorda che con l’App Atm Milano è possibile consultare l’affluenza in tutte le 113 stazioni della metro secondo le diverse fasce orarie della giornata. Questo strumento, disponibile anche in lingua inglese e consultabile anche sul web, si basa su un algoritmo che elabora i dati sull’andamento dei flussi e fornisce una previsione costantemente aggiornata del grado di frequentazione delle stazioni. I passeggeri quindi- afferma l’azienda di trasporto – potranno verificare lo stato di affollamento delle stazioni per programmare al meglio il proprio viaggio.

Importante sarà pianificare per tempo i propri spostamenti, cercando di evitare gli orari di maggior affluenza, vale a dire le tradizionali ore di punta del primo mattino (7.00-9.00) e del pomeriggio (17.00-19.00). L’azienda informa anche che prosegue l’attività straordinaria di sanificazione quotidiana di tutte le superfici di contatto su treni, bus, tram e filobus, di tutte le stazioni e le banchine, utilizzando prodotti a base di candeggina/cloro, solventi, etanolo, acido paracetico e cloroformio. Azioni che vengono svolte anche durante il giorno con attività di igienizzazione dei mezzi ai capolinea delle linee di superficie più frequentate e ai capolinea delle metropolitane, grazie a un sistema con atomizzatore che vaporizza una sostanza disinfettante su tutte le superfici di contatto. Oggi, tra attività notturne e diurne, sono impiegate 400 persone per sanificare i 1.600 mezzi e tutte le 113 stazioni della rete metropolitana.

Sono presenti più di 600 dispenser di gel per la corretta igienizzazione delle mani sulle linee di superficie più frequentate, in tutte le stazioni della rete metropolitana e presso gli ATM Point.

Viene ricordato inoltre, che sui bus e sui treni del metrò dotati di impianti di climatizzazione, il ricambio d’aria costante a bordo è previsto ogni 3 minuti sui bus, ogni 6 minuti sui treni.