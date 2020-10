Coronavirus: sono 1.393 i nuovi casi a Milano, 7.339 in Lombardia per un rapporto del 17,1%. 53 nuovi decessi

Sono stati 3.211 i nuovi casi risultati positivi al coronavirus ieri nella provincia di Milano, di cui 1.393 a Milano città.

Sono stati 7.339 i positivi con un nuovo record di tamponi effettuati (42.684), per una percentuale in lieve calo, rispetto a mercoledì, pari al 17,1%. Si sono registrati 57 nuovi decessi.

I ricoverati in terapia intensiva sono 345 (+53), mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 3.355 (+283).

Da inizio pandemia sono stati eseguiti 2.850.943 tamponi.