Da gennaio vietato fumare a fermate tpl, parchi e cimiteri. Ci si può ribellare?

So perfettamente di essere circondata da non fumatori, igienisti e anche, mi sia concesso, un po’ bacchettoni, ma per me fumare dove non si danneggia nessuno, è libertà. Da troppi anni per cambiare idea, adesso che sono vecchia. La delibera della Giunta mi rende nervosa e immusonita, ma forse qualche piccola giustificazione c’è. Recita “- Dal primo gennaio 2021 sarà vietato il fumo all’aperto alle fermate dei mezzi pubblici (nel raggio di 10 metri), nei parchi, nelle aree attrezzate per gioco, sport e attività per bambini, nelle aree cani, sugli spalti delle strutture sportive e nei cimiteri.” Da gennaio e chissà se la mascherina sarà obbligatoria, ma qualora fosse permesso all’aperto respirare vorrei fare alcune domande pseudo psicologiche da donna qualunque: la Giunta sa che cosa vuol dire aspettare un tram mezz’ora al freddo? Portare i cani doverosamente nei luoghi preposti e dove spesso è sera e non c’è anima viva? Andare al cimitero con un magone piena di cicatrici di dolore e avere l’impressione di parlare con chi non c’è più? Vorrei dire che in certe occasioni, una sigaretta ci sta.

Granelli è trionfante “E’ un provvedimento che ha un duplice significato perché aiuta a ridurre il Pm10, le particelle inquinanti che sono più nocive per i polmoni, ma fa anche un’operazione di prevenzione della salute. Pensiamo sia una spinta ulteriore che diamo per migliorare la salute e questo ha un significato maggiore adesso, con la pandemia in corso”. A parte che non credo all’inquinamento da sigarette, il tono paternalistico e protettivo è irritante: lo stesso tono per promuovere la mobilità green con le ciclabili. Vorrà dire che imparerò ad andare in bicicletta dove non è vietato niente, anzi si può viaggiare anche senza mascherina. Potenza dell’ideologia…

Anna Ferrari