Coronavirus: sono 1.092 i nuovi casi a Milano, 7.558 in Lombardia per un rapporto del 18,3%. 47 nuovi decessi

Sono stati 2.708 i nuovi casi risultati positivi al coronavirus ieri nella provincia di Milano, di cui 1.092 a Milano città.

I nuovi casi in Lombardia sono stati 7.558 con 41.260 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 18,3%. I decessi sono stati 47 e portano il totale complessivo a 17.357.

I ricoverati in terapia intensiva sono stati 292 (+21) mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 3.072 (+357).

Particolarmente alto il numero di casi registrati a Varese che arriva a 1.902 positivi.