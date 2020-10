Repower premia l’innovazione

Presentati al Teatro Repower di Milano i sei finalisti della terza edizione del Premio Speciale per l’Innovazione organizzato dalla multinazionale dell’energia e sostenuto all’interno del Premio Gaetano Marzotto

Il Museo che non c’è, Measy, Open Impact, Savebiking, Seares e Remodule sono le start up finaliste. Il vincitore sarà premiato alla serata finale del Premio Marzotto il 19 novembre con un percorso di affiancamento e trasferimento di competenze di tre mesi

Milano, 23 ottobre 2020 – Sostenibilità, innovazione, mobilità: dalla piattaforma basata su machine learning che controlla l’impatto sociale e ambientale delle aziende, al veicolo per consegne urbane sostenibili, dal riutilizzo e smaltimento virtuoso delle batterie ad un sistema innovativo di ormeggio da utilizzare nelle marine fino all’app che premia i ciclisti.

Questi i temi delle sei start up finaliste della terza edizione del Premio Speciale Repower per l’Innovazione che si sono presentate ieri sera al Teatro Repower di Milano: il vincitore verrà comunicato il 19 novembre in occasione della finale nazionale della decima edizione del Premio Gaetano Marzotto, il riconoscimento più significativo a livello europeo per il mondo dell’innovazione.

Il Premio Speciale Repower per l’Innovazione è un riconoscimento espresso in servizi con un percorso di affiancamento e trasferimento di competenze della durata di tre mesi, di cui la start up vincitrice potrà beneficiare.

Ecco le sei start up finaliste:

Il Museo che non c’è: applicazione nata dall’Associazione culturale AMAMI per creare un museo virtuale personalizzato in base agli interessi degli utenti. Una nuova modalità di vivere il museo, customizzato e capace di adattarsi alle esigenze di ogni appassionato di arte.

Measy: è un veicolo professionale per consegne urbane, in grado di conservare il prodotto trasportato in termini di integrità e temperatura, grazie a tecnologie di bordo basate sull’intelligenza artificiale. Il box del veicolo è in grado di controllare attivamente la temperatura e l’inerzia del carico, grazie alla possibilità di impostare il giusto profilo di consegna per ogni prodotto. Measy permette di integrare la delivery nella catena del valore di vendite del prodotto.

Open Impact: piattaforma digitale data-driven basata sul machine learning che misura l’impatto sociale e ambientale delle aziende, per analizzare il livello di sostenibilità delle strutture con tecnologie innovative.

Savebiking: applicazione che coinvolge i ciclisti urbani e sportivi premiandoli e motivandoli a diventare clienti di e-commerce e hotel bikefriendly, assicurazioni, banche, utilities convenzionate, oltre che di sponsorizzare attivamente cause d’impatto sociale o ecologico.

Seares: start up che crea prodotti per chi vive e ama il mare, proprietaria di brevetti, marchi e disegni internazionali. L’obiettivo primario è quello di sviluppare e industrializzare uno dei brevetti internazionali di proprietà, un ammortizzatore idraulico capace di recuperare energia dalle onde marine, un dispositivo meccatronico chiamato Seadamp Plus.

Remodule: protocollo di testing che garantisce e certifica il riutilizzo delle celle dismesse dei pacchi batteria automotive in applicazioni di accumulo stazionario, con l’obiettivo di ridurre i costi di smaltimento e tagliare le emissioni alle case automobilistiche, aumentando la sostenibilità dei loro processi.