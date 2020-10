Viale Monza, ciclisti feriti in incidente. De Corato: ciclabile pericolosa, verificare responsabilità

Un incidente, che si è verificato intorno alle 12 di ieri all’angolo tra viale Monza e via Doberdò, ha coinvolto due auto e due biciclette. Tre i feriti: un giovane di 27 anni, un ciclista di 53 portato in codice giallo al Fatebenefratelli con lievi ferite a testa e addome e infine il più grave, un ciclista di 73 anni, trasportato in codice rosso presso il San Gerardo di Monza con un forte trauma toracico

“L’incidente avvenuto oggi (ieri ndr) a mezzogiorno sulla pista ciclabile di viale Monza, appena terminata dal Comune di Milano, certifica quello che da tempo continuo a ripetere: questi tracciati, realizzati nella foga green della Giunta e così fatti, sono pericolosi”. Lo ha affermato l’assessore regionale alla sicurezza stradale, Riccardo De Corato “Quanto accaduto è la riprova dell’incompetenza di chi ha realizzato questo e gli altri pericolosi tracciati, come già denunciato da me, in seguito anche dal Codacons, con un esposto alla Procura di Milano. Mi auguro che il dipartimento salute e lavoro della Procura della Repubblica di Milano verifichi se in questa serie di incidenti ci sia la responsabilità di chi ha realizzato queste piste ciclabili. Intanto- conclude De Corato- continua la mia petizione online per dire basta a queste piste ciclabili ideologiche pericolose che, dimezzano le carreggiate, mandano in tilt il traffico, rendono difficoltosi interventi tempestivi per i mezzi di soccorso e provocano incidenti”.