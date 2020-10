Municipio 4 vuole un corridoio verde per collegare Ponte Lambro al Forlanini

Un corridoio verde per collegare Ponte Lambro al Parco Forlanini. Lo vuole il Municipio 4, che ha approvato una delibera di giunta che sollecita Palazzo Marino a valutare l’acquisizione di alcune aree prospicienti il fiume, ovvero ad ottenere la garanzia di una servitù di passaggio che consenta si potersi spostare fra le due aree verdi. “Il nostro obiettivo spiega il Presidente del Municipio 4 Paolo Guido Bassi, è realizzare un percorso ciclo pedonale che connetta il Parco Forlanini con il Parco Vittorini attraverso l’area verde di Monluè. Quest’opera – osserva – sarebbe un’incredibile opportunità per tutta Milano sotto il profilo ambientale e soprattutto ‘avvicinerebbe’ il quartiere di Ponte Lambro alla città, riducendone l’isolamento e contribuendo a rendere più fruibile e frequentata una perla naturalistica come l’area rinaturalizzata dell’antico fontanile dei Certosini”.

500 METRI – Fondamentale per raggiungere l’obiettivo, fa presente Bassi insieme al suo assessore al Territorio Marco Rondini, “è superare la criticità rappresentata dalla mancata disponibilità di alcune aree, un tratto di circa 500 metri, che risultano di proprietà privata nella zona interclusa fra l’argine del fiume, strada CAMM e via Fantoli. Per questo – sostengono – sollecitiamo l’acquisizione da parte del Comune o almeno l’ottenimento di una servitù di passaggio che possa consentire la realizzazione del percorso”.

IDEA CONDIVISA – La richiesta del Municipio 4, è supportata anche da alcune realtà del territorio, come il GREEM (Gruppo Ecologico Est Milano), che con il Municipio 4 è stato protagonista di diverse iniziative per la realizzazione di interventi su quest’area della città. Uno su tutti, ricordano Bassi e Rondini, “la realizzazione del ponte sul Lambro in prossimità dell’Abbazia di Monluè, che attendiamo da anni, e che permetterà di connettere le due parti del parco Forlanini”.

POLMONE VERDE – In questi anni, aggiungono il Presidente Bassi e l’assessore Rondini, “abbiamo dato vita a tante iniziative (biciclettate, giornate ecologiche, iniziative per bambini, giornate a tema, ecc) finalizzate a far conoscere e a incentivare la frequentazione di questo straordinario polmone verde che si snoda dalle cascine della zona Cavriano, al borgo di Monluè, ai parchi Forlanini e Vittorini. Abbiamo lavorato intensamente con il WWF e con altre associazioni e siamo certi che un maggiore impegno su questi obiettivi, porterebbe grande vantaggio a tutta la città. Stiamo parlando di un tassello importante sulla strada della possibilità, a regime, di poter andare dal centro di Milano all’Idroscalo, percorrendo quasi esclusivamente percorsi in mezzo alla natura”.