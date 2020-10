Comune. De Chirico (FI): sindaco allo sbando, incapace di prendere decisioni

Inconcepibile che nonostante l’impennata dei contagi in città il sindaco Sala permetta, come se nulla fosse, la cerimonia di intitolazione dei giardini di viale Montello a Lea Garofalo alla presenza di un centinaio di persone. Non discuto sull’importanza della cerimonia per tutto ciò che rappresenta la vittima di mafia, ma è davvero spiazzante la leggerezza con cui il primo cittadino affronta la situazione, sembra avulso dal contesto. L’evento era da rimandare a tempi migliori. Il sindaco gaffeur di #Milanononsiferma non ha ancora capito la gravità della pandemia galoppante a Milano.

Il Governo come può pensare di lasciare autonomia operativa a certi sindaci sprovveduti che vivono nel mondo dei social network mentre la realtà è tutta un’altra cosa? Anziché pensare alle passerelle elettorali di “Fare Milano” o alle inutili rubriche “La parola del giorno”, Sala si sbrighi a emanare una nuova ordinanza per disattivare le telecamere di Area B e C e per rendere di nuovo libera la sosta in tutta Milano. Da giugno propongo all’amministrazione comunale di intervenire su certe vie storiche della movida meneghina per contingentare l’ingresso a chi dimostra di avere una prenotazione in un locale. Disegnare sui marciapiedi sensi unici di marcia, intensificare i controlli in città con le associazioni di Forze dell’Ordine in quiescenza, i volontari delle associazioni territoriali e i dipendenti di partecipate e cooperative sottoimpiegate. Siamo in emergenza e Milano è sotto attacco. Anziché ragionare in termini di mancati introiti, Sala faccia il suo per salvare vite umane.

Alessandro De Chirico

Consigliere Comunale Forza Italia Milano