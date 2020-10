Volontariato: Teatro a domicilio per i ragazzi delle case popolari

La Brigata Brighella è formata da giovani attori che hanno deciso di portare tra le case popolari della periferia sud di Milano il loro “teatro a domicilio”, per donare un sorriso a coloro che più soffrono per la crisi economica causata dalla pandemia, in particolare bambini e ragazzi. Nata all’interno della comunità teatrale Dopolavoro Stadera, l’idea del teatro a domicilio prende ispirazione dalle “Fiabe italiane” raccolte da Calvino, elaborate in chiave contemporanea come racconta l’attore e regista Vlad Scolari: “Sono ambientate nelle città che abitiamo e raccontano la società che viviamo oggi, con un occhio di riguardo all’attualità, alle fragilità, alla multiculturalità̀ e alla convivenza civile. Sono le nostre ‘Fiabe d’emergenza’. Un lavoro dove l’attore è autore di una drammaturgia originale a servizio della comunità”. I cantastorie portano anche pacchi alimentari nelle periferie dove allestiscono il loro teatro ambulante, creando così comunità e inclusione. “Ci prendiamo un’ora circa per narrare tre fiabe e fare distribuzione alimentare, con quattro attori coinvolti. Lo spettacolo prevede anche una parte di improvvisazione e interazione coi bambini e i ragazzi che diventano a loro volta protagonisti della performance. Abbiamo formato una brigata teatrale, ispirandoci alla secolare tradizione dei contastorie e dei carrozzoni, al teatro ambulante La Barraca de Lorca, con l’obiettivo di trasmettere allegria, sogni, messaggi di libertà col supporto delle Brigate Volontarie per l’Emergenza a Milano, sostenute e coordinate da Emergency”. La Brigata Brighella ha lanciato una campagna di crowdfunding per garantire continuità alle prossime incursioni teatrali nelle periferie milanesi. Le donazioni raccolte serviranno per acquistare materiali scenici, costumi e strumentazioni audio, oltre a sostenere le spese per il lavoro degli attori e organizzatori. Per info: https://www.planbee.bz/it/progetti/dettaglio/135-brigata-brighella-fiabe-demergenza

