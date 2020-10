Unicredit: assunzioni di varie figure

La banca cerca persone con buone capacità di problem solving, mentalità aperta, attitudine a lavorare in team, orientamento al cliente …

Banca Unicredit ricerca varie figure, che saranno assunte in un importante gruppo bancario internazionale, nel quale troveranno un ambiente di lavoro professionale, dinamico e stimolante, pieno di opportunità in continua crescita. La ricerca è rivolta ad Analisti Tecnici, che dovranno rafforzare gli standard di sicurezza dell’applicazione, confrontarsi con un ampio panorama tecnologico e analizzare opportunità e minacce delle soluzioni esistenti individuando misure correttive; Specialisti della Struttura, che dovranno verificare e supervisionare le attività degli appaltatori di manutenzione ordinaria, coordinare l’esecuzione delle attività di manutenzione straordinaria e pianificare ed eseguire varie attività legate alla trasformazione o realizzazione di progetti richiesti dai clienti; Analisti Aziendali Cash Management, che dovranno fornire una definizione completa di applicazioni e soluzioni aziendali standard per le attività global Unicredit, interfacciarsi con altri team e lavorare su progetti trasversali aziendali; Sviluppatori Software, che dovranno guidare il team di sviluppo per tutto il ciclo di vita del software, gestire il cambiamento multiforme e le comunicazioni, acquisire una profonda conoscenza delle strutture del gruppo etc.

Per verificare tutte le posizioni aperte… continua a leggere