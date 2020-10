Mattioli (Confindustria Servizi HCFS): da Dpcm emerge importanza sanificazione, ma Scuola ancora assente tra le priorità

”Il nuovo Dpcm sancisce l’importanza delle operazioni di sanificazione, incentivandole ad esempio sui luoghi di lavoro e sui mezzi di trasporto, così come nelle strutture sanitarie dove, peraltro, vigono rigidi protocolli attuati dalle imprese che vi operano per garantire pulizia, igiene e sanificazione. Colpisce ancora la rimozione della problematica covid in ambito scolastico: neanche questo cosiddetto ‘decreto salute’ trova spazio per rimarcare l’importanza della sanificazione come operazione di tutela per gli alunni e per chi nei plessi lavora come docente o come ausiliario. Siamo delusi per questo atteggiamento: chiediamo ancora una volta che si dia garanzia di sanificazione professionale per le scuole e che, più in generale, la sanificazione sia incentivata con un adeguato accantonamento per il credito d’imposta”.Lo dichiara Lorenzo Mattioli, presidente di Confindustria Servizi HCFS (Hygiene, Cleaning & Facility Services, Labour Safety Solutions).

