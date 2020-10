Regione, convegno su futuro Parco Agricolo Sud

A organizzare l’evento il capogruppo di Forza Italia Gianluca Comazzi. Presente l’assessore regionale all’Agricoltura Fabio Rolfi

Un convegno per riflettere sul futuro e le nuove prospettive del Parco Agricolo Sud: questo l’oggetto dell’evento previsto per giovedì 15 ottobre nell’Auditorium Gaber di Palazzo Pirelli (ore 16.30). “Il Parco Agricolo Sud – afferma il capogruppo azzurro Gianluca Comazzi – è un patrimonio della nostra regione sotto ogni punti di vista: naturalistico, ambientale, storico-architettonico, paesaggistico. Come Regione Lombardia riteniamo opportuno riflettere sulle nuove sfide che accompagneranno il Parco nel futuro: dal potenziamento di una proposta turistica rispettosa dell’ambiente alla valorizzazione degli itinerari, oltre a una manutenzione attenta e scrupolosa delle infrastrutture e maggiori controlli per sanzionare chi non rispetta questo prezioso polmone verde di circa 47.700 ettari che comprende 60 comuni,più di 1400 aziende agricole e gioielli storico-architettonici come le abbazie di Chiaravalle, Mirasole e Viboldone”. A chiudere i lavori illustrando i progetti futuri di Regione Lombardia per il Parco sarà l’assessore regionale all’Agricoltura Fabio Rolfi. Interverranno al convengo il presidente della commissione regionale Agricoltura Ruggero Invernizzi, il capogruppo regionale di FdI Franco Lucente, il consigliere regionale Silvia Scurati (Lega), il capogruppo di Fi in Città Metropolitana di Milano Vito Bellomo, Linda Colombo (consigliere direttivo Parco Sud), Alessandro Rota (presidente Coldiretti Milano Lodi, MB), Antonio Boselli (presidente Confagricoltura Milano Lodi, MB), Valentina Minazzi (vice presidente Legambiente Lombardia).A chiudere i lavori illustrando i progetti futuri di Regione Lombardia per il Parco sarà l’assessore regionale all’Agricoltura Fabio Rolfi. Interverranno al convengo il presidente della commissione regionale Agricoltura Ruggero Invernizzi, il capogruppo regionale di FdI Franco Lucente, il consigliere regionale Silvia Scurati (Lega), il capogruppo di Fi in Città Metropolitana di Milano Vito Bellomo, Linda Colombo (consigliere direttivo Parco Sud), Alessandro Rota (presidente Coldiretti Milano Lodi, MB), Antonio Boselli (presidente Confagricoltura Milano Lodi, MB), Valentina Minazzi (vice presidente Legambiente Lombardia).A chiudere i lavori illustrando i progetti futuri di Regione Lombardia per il Parco sarà l’assessore regionale all’Agricoltura Fabio Rolfi. Interverranno al convengo il presidente della commissione regionale Agricoltura Ruggero Invernizzi, il capogruppo regionale di FdI Franco Lucente, il consigliere regionale Silvia Scurati (Lega), il capogruppo di Fi in Città Metropolitana di Milano Vito Bellomo, Linda Colombo (consigliere direttivo Parco Sud), Alessandro Rota (presidente Coldiretti Milano Lodi, MB), Antonio Boselli (presidente Confagricoltura Milano Lodi, MB), Valentina Minazzi (vice presidente Legambiente Lombardia).il capogruppo regionale di FdI Franco Lucente, il consigliere regionale Silvia Scurati (Lega), il capogruppo di Fi in Città Metropolitana di Milano Vito Bellomo, Linda Colombo (consigliere direttivo Parco Sud), Alessandro Rota (presidente Coldiretti Milano Lodi, MB), Antonio Boselli (presidente Confagricoltura Milano Lodi, MB), Valentina Minazzi (vice presidente Legambiente Lombardia).il capogruppo regionale di FdI Franco Lucente, il consigliere regionale Silvia Scurati (Lega), il capogruppo di Fi in Città Metropolitana di Milano Vito Bellomo, Linda Colombo (consigliere direttivo Parco Sud), Alessandro Rota (presidente Coldiretti Milano Lodi, MB), Antonio Boselli (presidente Confagricoltura Milano Lodi, MB), Valentina Minazzi (vice presidente Legambiente Lombardia).