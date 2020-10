Coronavirus: 1032 i nuovi casi in Lombardia, 211 a Milano città. 3 nuovi decessi

Sono stati 460 i nuovi casi risultati positivi al coronavirus ieri nella provincia di Milano, di cui 211 a Milano città.

In Lombardia i nuovi casi positivi sono stati 1.032 (di cui 90 ‘debolmente positivi’ e 4 a seguito di test sierologico)

I guariti/dimessi ieri sono stati 202, i ricoverati in terapia intensiva 48 (+4 da sabato), i ricoverati non in terapia intensiva 433 (+25).

I nuovi decessi sono stati 3, per un totale complessivo di 16.985.

I tamponi effettuati sono stati 15.590, per un totale complessivo di 2.318.988.