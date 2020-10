Perché avere un sito web aziendale oggi è più importante che mai

Oggi ancora più che in passato per molte aziende è di fondamentale importanza avere un sito web. Soprattutto dopo il periodo di lockdown, che ha costretto tante persone a rimanere chiuse in casa. Sono ancora molti, nel mondo, coloro che lavorano da casa, o comunque coloro che cercano di avere il minor numero di contatti possibile. Non tutti hanno ricominciato a fare shopping come prima della pandemia; allo stesso tempo si organizza un numero minimo di fiere, molte delle quali si tengono in video conferenza. Per farsi trovare dai propri clienti è quindi necessario essere presenti sulla rete, ancora di più il nuovo “centro commerciale” dove quotidianamente accedono milioni di persone.

Un sito web sì, ma di qualità 1. Come dare vita alle pagine aziendali

A chi rivolgersi

Abbiamo visto che avere un sito web aziendale è fondamentale; visto però che oggi ancora di più di un tempo le pagine sul web svolgono la funzione di biglietto da visita, è importantissimo che il sito della propria azienda sia ben costruito e organizzato. Solo così si ha la certezza di rispondere realmente alle esigenze della propria clientela. Per la creazione di siti web a Milano sono disponibili professionisti del settore, in grado di offrire alla singola realtà tutto ciò di cui ha bisogno, ad incominciare dalla consulenza iniziale, volta a comprendere la tipologia di comunicazione da effettuare, per passare all’ Hosting, oltre alla manutenzione periodica.

Le caratteristiche di un buon sito Farsi trovare dai clienti

Tutti i segreti della SEO

Una cosa è avere a disposizione un buon sito internet, un’altra cosa è raggiungere realmente i propri clienti. Varie ricerche hanno infatti dimostrato che chi utilizza oggi i motori di ricerca tende a visitare solo i primi 3-7 risultati ottenuti, ovviamente parlando solo di quelli della prima pagina. Un buon sito deve essere organizzato in modo perfetto, per poter essere presente nella prima pagina dei risultati, considerando alcune parole chiave fondamentali. Stiamo parlando della SEO, Search Engine Optimization, una delle attività svolte da chi crea e gestisce siti internet. Per ottenere il risultato desiderato è importante mantenersi aggiornati sulle novità del momento, visto che i motori di ricerca modificano periodicamente i propri algoritmi, tramite cui ottengono le pagine dei risultati.

Interagire con i clienti La centralità del cliente

Un sito dove essere sempre presenti

Tra i diversi scopi che si prefigge un sito internet uno molto importante riguarda il mettere al centro della propria attività il singolo cliente. Si tratta della politica che molte aziende, anche italiane , stanno seguendo da alcuni anni. Per mettere al centro il cliente è necessario offrirgli un’assistenza sempre disponibile e risposte rapide alle sue richieste. Sotto questo punto di vista un sito internet aziendale, ben costruito e regolarmente aggiornato, consente di avere un contatto costante con ogni cliente, accontentandolo sotto ogni punto di vista. Le pagine web devono essere costruite in modo da dare un’immagine positiva e da fornire una certa autorevolezza all’azienda che rappresentano. Il tutto con una spesa annua decisamente contenuta.