L’Associazione Sorridiamo il 10 Ottobre presso il Teatro Cam Olmi di Milano riprende la rassegna di cabaret e solidarietà

ULTIMI POSTI……

Amici ci siamo , il Cast Stellare che ci accompagnerà la sera del 10 Ottobre presso il Teatro Cam Olmi di Milano per la ripresa della nostra rassegna di CABARET e SOLIDARIETA’ , La nostra Associazione per garantire la massima sicurezza a tutti provvederà a SANIFICARE il Teatro , verrà predisposta la misurazione della temperatura all’ingresso , verranno messe a disposizione Gel Igienizzanti per la sanificazione delle mani , e vi verranno OMAGGIATE le esclusive mascherine della nostra Associazione . Abbiamo dovuto ridurre i posti per garantire il giusto distanziamento e per questo motivo vi chiediamo di telefonare e prenotare il prima possibile .

Per info e prenotazioni : 346-4233401 oppure 333-2362549 Grazie di Cuore a tutti , vi aspettiamo numerosi .