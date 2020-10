Soldi dei contribuenti buttati via a tempo di record. Sí del Comune al ping pong nello smog

Sono senza parole. Solo parolacce. Mi sfugge la logica dell’attuale Giunta di Palazzo Marino che chiede al Municipio 4 un parere di competenza circa la creazione di un’isola pedonale in viale Molise. Il Municipio 4 dà parere negativo ben motivandolo e invece il Comune, in tempi da record mai visti, la realizza chiudendo il controviale della Circonvallazione 90/91 (non una vietta qualunque!), togliendo ulteriormente parcheggio e posizionandovi panchine (col parco a 200 metri) e tavoli da ping-pong (bellissimo giocare con la pallina in mezzo allo smog). Preciso che lungo il plesso scolastico il marciapiede è già protetto da corrimano e sufficientemente largo anche in tempi di Covid. In pratica hanno tolto parcheggio, aumentato il traffico nel viale centrale e creato una nuova potenziale area di bivacco, inducendo i giovani a svagarsi nello smog e non al parco (che magari si poteva riqualificare con quelle stesse risorse spese per realizzare questo insano progetto). Con tutti i bisogni veri e urgenti del quartiere, Sala e kompagni giocano all’arredo urbano. 😢🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️E noi paghiamo!!

Rosa Pozzani Vicepresidente Consiglio di Municipio 4

Coordinatrice Azzurro Donna Milano