Painini (Confesercenti): DCPM chiusura anticipata colpo di grazia

“La chiusura anticipata di bar e ristoranti potrebbe essere il colpo di grazia per il tutto settore dei pubblici esercizi”. Così Andrea Painini, presidente di Confesercenti Milano, commenta le indiscrezioni sul DPCM che dovrebbe prevedere nuove misure restrittive per le attività commerciali tese a evitare la diffusione del coronavirus. “Non serve a nulla penalizzare ulteriormente chi, in un contesto così difficile, – prosegue Painini – ha continuato a sollevare la saracinesca cercando di salvaguardare le proprie economie e quelle del personale dipendente. I locali pubblici non possono continuare a essere il capro espiatorio per l’assenza di puntuali controlli sul territorio, partendo appunto da chi entra nel nostro Paese”.



