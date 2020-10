Castello Sforzesco, De Chirico (FI): topi e pantegane nelle aree aperte a pubblico

Le colonie di topi che invadono Milano negli ultimi tempi sembrano preferire i palazzi storici in Centro, incuranti del contesto. E’ vero che le segnalazioni rischiano di diventare una triste litania, ma si teme che l’amministrazione si accorgerà del fenomeno solo quando un’altra colonia troverà congeniali gli adorati grattacieli di City Life.

“Ospiti indesiderati al Castello Sforzesco. Dopo i video dei ratti in piazza San Babila, un altro episodio in pieno centro a Milano dove questa mattina (ieri ndr) topi sono stati avvistati nell’area aperte al pubblico”. La notizia è riportata dal consigliere comunale di Forza Italia Alessandro De Chirico, che spiega: “A quanto pare non è il primo avvistamento ma di solito avvenivano nella parte non aperta al pubblico. Questa mattina, invece, la foto della pantegana è stata scattata in una zona visitabile. Grande sgomento tra i turisti, fortunatamente si è provveduto alla derattizzazione. Sicuramente un palliativo. È davvero incredibile come l’amministrazione comunale sia totalmente impreparata anche a gestire i piccoli particolari. Non si poteva usare il periodo di lockdown per risolvere un annoso problema?”, conclude il consigliere di Forza Italia.