Nonni amici. Ripartito il progetto davanti a 85 scuole

È ripartito il progetto ‘Nonni Amici’ davanti a 85 scuole, di cui 5 con attivi i percorsi “Andiamo a scuola da soli”: 325 volontari, di cui 133 donne, che tutti i giorni accompagnano l’ingresso e l’uscita di bambini e bambine di Scuole dell’Infanzia e Primarie. Tre le associazioni che hanno partecipato al bando del Comune e che portano avanti questo servizio di volontariato che vuole promuovere sicurezza stradale e integrazione: Auser (capofila), Ada e Anteas. L’attività ha preso il via la prima volta nel 1999 in via sperimentale su 30 scuole con il supporto di 120 nonni. Negli anni il progetto è cresciuto e si è arricchito, grazie alle relazioni nate con le Direzioni scolastiche, anche di altri momenti di scambio tra bambini e anziani, come le uscite didattiche, la presenza dei nonni a feste di Natale e fine anno, i racconti di fiabe e la partecipazione a piccoli progetti delle scuole.

Laurea Magistrale in Lettere Moderne. Master in Relazioni Pubbliche.

Diploma ISMEO (lingua e cultura araba). Giornalista. Responsabile rapporti Media relations e con Enti ed Istituzioni presso Vox Idee (agenzia comunicazione integrata) Milano.