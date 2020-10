Eventi per bambini: domenica 4 ottobre lo spettacolo “Rose nell’insalata” allo Spazio Teatro 89

Inaugura la nuova stagione per l’infanzia dello Spazio Teatro 89 di Milano

Primo appuntamento della collaudata rassegna “Teatro Piccolissimo… e non solo” nell’auditorium polifunzionale di via Fratelli Zoia 89: lo spettacolo, tratto dall’omonimo libro di Bruno Munari e indicato per i bambini di età compresa fra i due e i cinque anni, stimola la loro immaginazione e la loro creatività

Scatterà domenica 4 ottobre la nuova stagione di “Teatro Piccolissimo… e non solo”, la rassegna di eventi per l’infanzia organizzata con successo da oltre un decennio dallo Spazio Teatro 89 di Milano. Il primo appuntamento sarà con la compagnia Schedía Teatro, che nell’auditorium polifunzionale di via Fratelli Zoia 89 porterà in scena lo spettacolo “Rose nell’insalata” (ore 11; ingresso 8 euro), indicato per bambini di età compresa fra i due e i cinque anni e tratto dall’omonimo testo di Bruno Munari, genio multiforme e tra i massimi protagonisti dell’arte, del design e della grafica del secolo scorso.

“Rose nell’insalata” è uno spettacolo che mette le ali all’immaginazione e che stimola creatività dei più piccoli. Avete mai visto una rosa in un cespo di verdura? Un taglio al piede dell’insalata ci fa scoprire con sorpresa che, utilizzando come un timbro la parte che normalmente si butta e immergendola nel colore, si può ottenere l’immagine inaspettata di una rosa. E questo accade con tante altre verdure: “stampando” cavolini di Bruxelles, peperoni e cipolle si potranno ottenere immagini di fiori, alberi, temporali ma non solo…

“Le verdure sono una cosa seria!” dice lo Chef. “Le verdure sono una cosa noiosa!” ribatte Romilda, la sua assistente. Chi ha ragione? Difficile dirlo. Vero è che in questa cucina si vedono sempre e solo verdure dagli odori sgradevoli e dai sapori poco invitanti. Verdure grandi e piccole, corte e lunghe, verdi, bianche, viola, da tagliare e selezionare. Bisognerebbe provare a metterci un po’ di colore, in questa cucina! Bisognerebbe provare a vedere le cose in un altro modo… E se quelle verdure così maleodoranti fossero capaci di stupirci? Se là dentro ci fosse nascosto qualcosa? Aspetta un attimo, ma quella che cos’è? Sembra, ma sì, è proprio una rosa! Una rosa nell’insalata? Già, proprio così. Una rosa nell’insalata. E nel cavolfiore che cosa ci sarà? E nella cipolla? E nel porro? E in tutte le altre verdure?

Forse, questa volta, Romilda e lo Chef dovranno cambiare idea…

Spazio Teatro 89, via Fratelli Zoia 89, 20153 Milano.

Tel: 02-40914901. Email: info@spazioteatro89.org; www.spazioteatro89.org

Teatro Piccolissimo… e non solo – Stagione 2020-2021 (prima parte)

Inizio spettacoli: ore 11.

Ingresso: 8 euro.

Domenica 4 ottobre 2020

Spettacolo: Rose nell’insalata.

Età consigliata: dai 2 ai 5 anni.

Sinossi: Si sa che le verdure non sempre piacciono ai bambini. Bisognerebbe provare a vedere le cose in un altro modo… E se quelle verdure fossero capaci di stupirci? Se là dentro ci fosse nascosta… una rosa? Una rosa nell’insalata? E nel cavolfiore che cosa ci sarà? Nella cipolla? Nel porro? E in tutte le altre verdure? Dall’omonimo testo di Bruno Munari uno spettacolo che gioca con immagini, storie, colori (e tante verdure) e che mette le ali all’immaginazione.

Compagnia: Schedía Teatro.

Con: Irina Lorandi, Riccardo Colombini. Progetto, testo e regia: Riccardo Colombini. Collaborazione: Sara Cicenia. Consulenza scientifica: Silvana Sperati. Scene: Marco Muzzolon.

Collaborazione alle scene: Mirella Salvischiani, Alessandro Aresu. Costumi: Ornella Chiodini. Animazioni video: Sergio Menescardi. Luci: Matteo Crespi. Produzione: Schedía Teatro.

Tecniche utilizzate: teatro d’attore, animazioni video.

Domenica 11 ottobre 2020

Spettacolo: Mappe.

Età consigliata: 2-6 anni.

Sinossi: Dentro ognuno di noi si nasconde un tesoro, dobbiamo solo imparare a disegnarne la mappa per poi giocare a trovarlo. Mappe per capirsi e per raccontarsi. Mappa della mia famiglia, mappa della mia giornata, mappa dei miei affetti e dei miei difetti: perché io sono tutto questo e anche di più e invento una nuova disciplina: la geografia dei sentimenti.

Compagnia: Teatro Telaio. Di: Angelo Facchetti. Con: Francesca Franzé. Musiche: M. Bevilacqua. Tecniche utilizzate: teatro d’attore con oggetti.

Domenica 25 ottobre 2020

Spettacolo: Il bruco volò.

Età consigliata: 18-36 mesi.

Sinossi: Dall’uovo uscì un bruco che iniziò a mangiare a sazietà. Tutto il cibo si trasformò in un filo bianco e il filo bianco in una soffice e bianca coperta. Il bruco sognò di volare e il suo sogno divenne realtà. Unoo spettacolo senza parole, delicato, in cui la musica e i movimenti sulla scena trasportano i più piccoli nel mondo della natura.

Compagnia: Le Rondini. Di e con: Loredana Bugatti. Tecniche utilizzate: teatro d’attore con musiche.

Domenica 8 novembre 2020

Spettacolo: Cosa c’è…?

Età consigliata: 1-3 anni.

Sinossi: Bianco come il pane, come le nuvole e come la mozzarella ecco che un grande fazzoletto si trasforma in una casa, anzi in una tenda, con un fuori e un dentro dove si possono guardare e scoprire cose. La borsa della mamma, il sacchetto della spesa, l’aiuola del giardino, il cesto della biancheria: pezzetti di mondo dentro i quali si nascondono altri pezzetti di mondo. E dentro il sacchetto c’è la bottiglia, dentro la bottiglia c’è l’acqua che spruzza. Dentro l’astuccio il rossetto, dentro il rossetto il rosso. Dentro il libro le pagine, dentro le pagine le parole. Uno spettacolo sulla curiosità, alla scoperta delle relazioni spaziali: vicino-lontano, dentro-fuori, sotto-sopra, davanti-dietro.

Compagnia: delleAli Teatro. Con: Giada Balestrini. Regia: Giada Balestrini e Monica Parmagnani. Tecniche utilizzate: teatro d’attore.

Domenica 22 novembre 2020

Spettacolo: Naturalis, 4 elementi come casa. Età consigliata: 1-3 anni.

Sinossi: Un viaggio alla scoperta della vita, partendo dai quattro elementi che generano la vita stessa e riproducendo il processo di creazione e trasformazione che sta alla base del divenire naturale. Si offre così ai bambini la possibilità di sentirsi e riconoscersi nell’Aria, nel Fuoco, nella Terra o nell’Acqua. Una casa immaginaria e simbolica è il luogo del nostro incontro con l’universo degli elementi, che diventano compagni di un viaggio di scoperta. Una casa comune che protegge i doni preziosi della natura e che accoglie i bambini.

Compagnia: Il Melarancio. Con: Alice Mattalia e Maurizio Bertolini. Regia e movimenti: Mariachiara Raviola. Tecniche utilizzate: teatro d’attore con musiche.

Domenica 29 novembre 2020

Spettacolo: Perché? Età consigliata: a partire dai 3 anni.

Sinossi:In scena c’è un personaggio vestito normalmente in giacca e cravatta, ma anche con l’elmetto e gli anfibi militari. Sembra quasi un soldato, il rappresentante di tutti i genitori che tornano stanchi la sera e vengono sopraffatti delle domande dei figli: Perché mangiamo sempre la minestrina? Quante dita ha lo struzzo? Esiste Babbo Natale? Qual è l’ultimo numero? Perché gli alberi perdono i capelli d’inverno? Che cosa c’è dietro le stelle? È un continuo rispondere a mille quesiti, da quelli più elementari a quelli attorno ai quali ruota il mondo. È un cercare di comprendere i perché infantili, farli propri e rispondere con l’uso di esempi, che rimandino all’universale.

Compagnia: Stilema/Unoteatro. Di e con: Silvano Antonelli. Tecniche utilizzate: teatro d’attore.

Domenica 13 dicembre 2020

Spettacolo: La casa nel cassetto. Età consigliata: 18-36 mesi.

Sinossi: In una casetta tutta colorata, magica e imprevedibile, i semplici gesti di tutti i giorni – mangiare, giocare, lavarsi, andare a dormire – diventano sorprendenti ed esilaranti. A far da guida in questo “giro turistico delle azioni quotidiane”, sottolineato da motivi orecchiabili e accattivanti, la piccola Pippi, un simpatico personaggio nel quale tutti i bambini potranno facilmente riconoscersi.

Compagnia: Le Rondini. Di e con: Loredana Bugatti. Tecniche utilizzate: teatro d’attore con musiche.