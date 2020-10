Il Comune aveva promesso limitatori di velocità sui monopattini. Dove sono?

Granelli ha più volte detto che tutti i concessionari di monopattini di Milano si attengono alle regole volute dal Comune. Ha mentito alla Commissione comunale oppure non è capace di effettuare controlli. E questo visto che c’è in ballo la sicurezza di migliaia di persone è forse più grave.

Ecco un filmato che dimostra come un monopattino noleggiato, di una delle 7 concessionarie autorizzate da Comune, non ha il limitatore di velocità per le isole pedonali. Su un tratto di strada come Duomo e Vittorio Emanuele, nel monopattino si dovrebbe inserire automaticamente il limitatore installato dal noleggiatore che consente al massimo di andare a 6 km/h. Qui il monopattino Heibiz raggiunge i 16 km/h e non è l’unica concessionaria a disattendere questa condizione contrattuale.

Chissà se il Comune, che massacra di multe gli automobilisti e lascia trasgredire ogni regola ai monopattini, avrà il coraggio di comminare sanzioni esemplari alle società che non mettono limitatori.

