84 anni segnano la vita straordinaria di Silvio Berlusconi. Auguri da chi ricorda con affetto

84 anni segnano la vita straordinaria di Silvio Berlusconi. Una vita di battaglie vinte, di generosità data spesso con discrezione, di intuizioni e genialità. Un uomo, un imprenditore, un politico che esige il punto esclamativo. Auguri Presidente. Tanti hanno ricordato e inviato auguri.

Silvio Berlusconi compie 84 anni. Nato il 29 settembre 1936 a Milano, l’imprenditore e politico non può festeggiare il suo personale traguardo perché ancora in isolamento causa virus. Fioccano però gli auguri per il leader di Forza Italia. A partire da Antonio Tajani, vicepresidente del partito: “Ho scommesso la mia vita sull’Uomo Berlusconi. Non c’è un grande imprenditore, non c’è un grande politico, se quel grande imprenditore e grande politico non è un grande Uomo. Buon compleanno Silvio!”. Auguri anche da Mara Carfagna, vicepresidente della Camera dei Deputati: “Buon compleanno di cuore a Silvio Berlusconi, con l’augurio che riesca a vincere al più presto la sua battaglia contro il Covid per tornare a lavorare per il bene del Paese” Mariastella Gelmini “Buon compleanno, a nome di tutto il gruppo di Forza Italia della Camera dei deputati, al Presidente Silvio Berlusconi. Protagonista di tante battaglie, leader indiscusso del nostro movimento, uomo politico e imprenditore visionario e lungimirante. Auguri di cuore da tutta la comunità azzurra”.

Vladimir Putin si è congratulato con Silvio Berlusconi una conversazione telefonica in occasione del suo ottantaquattresimo compleanno e gli ha augurato una pronta guarigione dopo il Covid-19. Lo ha comunicato l’ufficio stampa del Cremlino.

Silvio Berlusconi compie 84 anni e gli auguri, oltre che dal suo Monza, arrivano anche dal Milan, club che ha guidato per 31 anni dal 1986 al 2017. Sotto la sua presidenza, il Diavolo ha conquistato la bellezza di 29 trofei: 8 Scudetti, 1 Coppa Italia, 6 Supercoppe italiane, 7 Champions League/Coppe dei Campioni, 5 Supercoppe europee, 2 Coppe Intercontinentali e un Mondiale per club. Assieme a Santiago Bernabeu, Berlusconi è il presidente più vincente della storia del calcio.

