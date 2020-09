Gabriele Abbiati (Lega): “Parco di via Strozzi – Approvata mozione Lega per la messa in sicurezza.”

Abbiati: “Felice che la mia proposta sia stata accolta. Per i cittadini milanesi è la fine di un incubo”

«Ieri è passata a larga maggioranza a Palazzo Marino la proposta della Lega che chiedeva di installare telecamere e recinzione nel parco di via Strozzi, nel Municipio 6, al confine con il Municipio 7. Per i cittadini milanesi è la fine di un incubo». Così esprime soddisfazione il consigliere comunale leghista Gabriele Abbiati, proponente del testo. Che commenta: “I cittadini si sono rivolti a noi dopo anni di soprusi compiuti dagli avventori del parco. Con questa mozione, sostenuta da centinaia di firme dei residenti, se l’Amministrazione Comunale manterrà la parola data, sarà finalmente sancito il diritto sacrosanto dei cittadini di riposare e di fruire il parco». «Un parco pubblico», precisa Abbiati, «che in questi ultimi anni è diventato sinonimo di insicurezza, invaso notte e giorno da immigrati che bighellonano e caratterizzato da rumorosi bivacchi e festini a base di alcol e grigliate, ovviamente tutte irregolari. Allegri festini che in tempo di distanziamento da Covid devono far alzare il nostro livello di attenzione». «La mia soddisfazione», conclude Abbiati, «è che grazie alla mia proposta, alla fine votata anche dal Pd, tornerà ad essere fruibile un’area inclusa tra i palazzi, garantendo il diritto alla sicurezza dei cittadini e, visti i bivacchi notturni, anche il diritto al riposo di chi lavora e non bivacca».