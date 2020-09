Duomo – Attività didattiche per bambini e famiglie – Ottobre e Novembre

Con l’arrivo dell’autunno i Servizi Educativi del Duomo propongono un nuovo calendario di iniziative culturali dedicate alle famiglie: visite e attività che porteranno grandi e piccoli a conoscere da molteplici punti di vista l’inestimabile patrimonio storico – artistico della Cattedrale, esplorando, leggendo, osservando e immaginando. Divertenti cacce al tesoro, avventurose passeggiate tra le guglie, letture interattive e dinamiche per apprendere i segreti, le gesta, le meraviglie e i tesori che il Duomo custodisce.

Domenica 18 ottobre l’esclusiva visita sulle Terrazze del Duomo realizzata in collaborazione con Meteo Expert, per parlare insieme di inquinamento, osservando e analizzando gli effetti che esso produce anche sul prezioso marmo rosa di Candoglia.

CALENDARIO DELLE ATTIVITÁ

SU E GIÙ PER IL DUOMO

DOMENICA 11 OTTOBRE ORE 15.30

Percorso: Duomo + Terrazze

Durata: 90 minuti

Prezzo: Speciale ridotto famiglia 1 adulto + 1 bambino € 32,00

(con possibilità di aggiungere ulteriori partecipanti singoli, al costo di € 13,00 a persona)

Quando è iniziata la costruzione del Duomo? Chi sono stati i protagonisti della sua storia? Quali sono le meravigliose opere d’arte che esso custodisce? Scopriamolo insieme, tra giochi e curiosità, in una passeggiata che dalla Cattedrale ci porterà fino alle Terrazze, ai piedi della Madonnina, per ammirare da vicino le alte e solenni guglie che si stagliano verso il cielo e godere di una meravigliosa vista panoramica sulla città fra passato e futuro.

ANCHE IL DUOMO RESPIRA!

DOMENICA 18 OTTOBRE ORE 16.00

Percorso: Terrazze in ascensore

Durata: 60 minuti

Prezzo: € 13,00 a persona

Una visita speciale in collaborazione con Meteo Expert per raccontare il fenomeno dell’inquinamento e capire cosa c’è nell’aria che respiriamo. Scopriremo che anche il Duomo a suo modo respira e, come noi, si ammala per colpa delle sostanze presenti nell’atmosfera. Però non possiamo dargli le consuete medicine…come possiamo curarlo allora?

Ringraziamo per la collaborazione:

STORIE DI SANTI SENZA PAURA

DOMENICA 1° NOVEMBRE ORE 16.00

Percorso: Museo

Durata: 60 minuti

Prezzo: € 6,00 a persona

Come mai Sant’Agapito è a testa in giù? Contro chi combatte San Giorgio? In occasione della festa di Ognissanti andremo a caccia di indizi e scopriremo i duelli, le sfide e i pericoli che i santi che popolano le sale del Museo hanno dovuto affrontare nelle loro avventurose vite.

DA NON PERDERE! Sarà consegnata la mappa del museo con gli attributi iconografici più curiosi dei santi da trovare per raccontarne la storia.

KID PASS AVVENTURE TRA LE PAGINE – LEGGIAMO AL MUSEO

DOMENICA 15 NOVEMBRE ORE 15.30 & 16.30

Percorso: Museo

Durata: 60 minuti

Prezzo: € 6,00 a persona

Ore 15.30 – Guarda in su (Per Bambini dai 5 ai 10 anni)

Siete tutti invitati a vivere un’Avventura tra le pagine al Museo del Duomo. Un incontro di lettura interattiva tra opere d’arte e parole per risolvere insieme il mistero della scomparsa della Madonnina. Conclusa l’avventura, vi attenderà una speciale sorpresa!

Ore 16.30 – I ragazzi e le pietre (Per ragazzi dagli 11 ai 15 anni)

La storia di tre ragazzi e la voglia di essere arditi, nel buio e nel silenzio di una notte che cambierà le loro vite. Un’Avventura tra le pagine che ci porterà a scoprire, attraverso un dialogo svolto tra le sale del Museo, la storia della Cattedrale e il lavoro prezioso di tutti coloro che hanno preso parte alla sua costruzione.

LA MAGIA DEL NATALE NELLE VETRATE DEL DUOMO

DOMENICA 6 DICEMBRE ORE 14.30

MARTEDÌ 8 DICEMBRE ORE 14.30

Percorso: Duomo

Durata: 60 minuti

Prezzo: € 8,00 a persona

Le vetrate del Duomo per secoli sono state il libro illustrato di chi non sapeva leggere. Sono come grandi fumetti di vetro, in cui ogni riquadro è una parte della storia narrata. Ci lasceremo affascinare dalla loro luce e dai loro colori, andremo alla ricerca della magica storia del Natale e realizzeremo insieme una vetrata speciale.

PER TUTTE LE VISITE:

Le attività sono rivolte ai bambini dai 5 agli 11 anni (salvo indicazioni diverse).

È obbligatoria la presenza di almeno un adulto accompagnatore per tutta la durata della visita.

Prenotazione obbligatoria online o per mail a didattica@duomomilano.it

Ritrovo: 15 minuti prima dell’inizio della visita presso la biglietteria del Museo del Duomo (Piazza Duomo, 12 – Palazzo Reale)

Per maggiori informazioni:

Ufficio Servizi Educativi

Veneranda Fabbrica del Duomo

didattica@duomomilano.it

Tel: +39 02.361691 – int.3