VerdeMilano, un weekend di incontri, feste e inaugurazioni

Sabato alle 14.30 si inaugura la nuova area verde attrezzata di via Cilea. Il giardino è stato realizzato da A2a nell’area soprastante la prima centrale di pompaggio interamente interrata, elemento essenziale nell’ambito dello sviluppo della rete di teleriscaldamento cittadino che interconnette la rete dei quartieri Gallaratese, Bonola e San Siro con Gratosoglio, Famagosta e Barona. Il nuovo giardino alberato è dotato di panchine, pergole, giochi tattili, piastrelle colorate, oltre a una fontanella, nuova illuminazione e alcuni portabiciclette. Animazione e giochi per bambini sono a cura dell’associazione Ambiente acqua ONLUS e del Municipio 8. Nel pomeriggio appuntamenti alla scoperta del patrimonio naturalistico lombardo con le attività del Museo botanico Aurelia Josz, che dalle 15 alle 19 offre attività e visite guidate per grandi e bambini. Ricco il programma della domenica. Si parte la mattina alle 10.30 con la visita alla scoperta della fauna e della flora di parco Cassinis a Porto di Mare a cura di Italia Nostra che sta lavorando con passione e competenza alla rinascita del grande polmone verde a sud della città. Alle ore 11 si prosegue al Parco Trotter con l’apertura alla cittadinanza dei nuovi campi gioco realizzati sullo spazio della ex-piscina. Alle 15.30 viene inaugurata la nuova area giochi accessibile ai bambini realizzata ai giardini Ezio Lucarelli, in via Passo Rolle (quartiere Feltre), insieme a Fondazione di Comunità Milano – Città, Sud Ovest, Sud Est, Martesana nell’ambito del progetto “Parchi Gioco per tutti” che intende portare aree giochi inclusive in tutti i municipi della città. Festa per due nuove “Piazze aperte”: dalle 15 in Largo Balestra tornei di ping pong, di scacchi e di carte e musica dal vivo; in piazza Ferrara dopo gli arredi arriva il colore: questa volta non ci saranno pois o righe o altre figure geometriche bensì un animale. Nell’ambito di VerdeMilano rientrano quattro appuntamenti con iniziative in città, Puliamo il Mondo, Cascine aperte, Il verde e il blu festival, il Festival delle biodiversità al Parco Nord e Ghe pensi mi – Green edition.

Puliamo il mondo

A Milano l’iniziativa coinvolgerà realtà cittadine. Si parte venerdì 25 insieme alle scuole milanesi e al circolo del cigno verde “Vivi con stile”, si prosegue sabato 26 nell’area dell’ex frutteto di via Padova con il progetto Pulipa, domenica 27 settembre l’appuntamento è in zona Gratosoglio con il circolo Zanna bianca. Domenica mattina è in programma la seconda edizione di Puliamo il mondo in bicicletta, con partenza da piazza Angilberto II.

Cascine aperte

Dal 25 al 27 settembre si terrà la 13esima edizione dell’evento promosso da Associazione Cascine Milano, con un palinsesto di attività per sensibilizzare la cittadinanza alla tutela, alla conservazione ed alla valorizzazione delle cascine e del patrimonio rurale cittadino. Tra gli appuntamenti, oltre all’evento di apertura in Cascina Cuccagna il venerdì 25 alle 18, il convegno del 26 settembre alle 10 a Cascina Linterno per illustrare il progetto di recupero e riconversione di Cascina Sella nuova, la struttura rurale del 1400 situata tra viale Forze Armate e via Parri recentemente assegnata dal Comune alla cordata progettuale Natural-mente. Sempre sabato 26 verrà presentato il progetto sociale di Cascina Conti, sede di BIG – Borgo intergenerazionale Greco. Il programma sul sito https://www.cascineapertemilano.it.

Il verde e il blu festival – Buone idee per il futuro del pianeta

L’iniziativa nata dall’esperienza del Festival dell’energia organizzata dal 25 al 27 settembre dall’agenzia Beulcke+Partners in partnership con BAM Biblioteca degli alberi Milano e presso lo spazio The Theatre propone tre giorni di incontri live, talk show sui temi della sostenibilità. Tra gli ospiti il filosofo Luciano Floridi, lo storico Alessandro Barbero, Marco Bentivogli, Stefano Boeri, Roberto Cingolani, Francesca Colombo, Paolo Gentiloni, Giorgio Gori, Enrico Letta, Stefano Mancuso, Giovanna Melandri, Davide Oldani, Corrado Passera, Alessandro Profumo e molti altri. Presente anche la musica, venerdì sera con un concerto Speciale a cura di Piano city Milano – con Roberta Di Mario, Francesco Grillo e Davide Boosta Dileo e lo sport con la free climber Federica Mingolla che si esibirà in una spettacolare performance al Bosco Verticale. E’ previsto un ricco calendario di presentazioni di libri e appuntamenti con startupper e realtà innovative presso il Green Sofa Corner by NeN, un grande divano verde. Info su: www.verdeblufestival.it e www.bam.milano.it.

Ghe pensi mi – Green edition

Il 26 settembre dalle ore 10 alle ore 12, al Parco di Villa Litta (Municipio 9) prosegue l’iniziativa Ghe pensi mi – Green edition. Dallo scorso gennaio l’associazione, nata per prendersi cura della città e dei milanesi, ha coinvolto centinaia di volontari che si sono dedicati alla ripulitura dei muri da scritte e adesivi e alla raccolta di carte e altri rifiuti, anche nei parchi. In questo ultimo caso l’attività è stata associata all’esercizio fisico nella originale formula del plugging, la corsa con raccolta delle cartacce. Anche sabato prossimo prima del plugging i partecipanti risveglieranno i muscoli di gambe e braccia con l’aiuto di un allenatore professionista. Per partecipare è possibile iscriversi sulla piattaforma Eventbrite.