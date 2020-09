Riprende l’attività espositiva, un calendario di 50 Mostre tra esposizioni riprogrammate e nuovi progetti

L’ingresso alle mostre sarà contingentato, nel rispetto delle normative anti-Covid, la prenotazione è consigliata ma non più obbligatoria

L’autunno milanese vede la ripresa dell’attività espositiva con un calendario di quasi 50 mostre che si estende fino all’estate. Molti progetti, rimandati a causa dell’emergenza sanitaria sono stati riprogrammati, come il palinsesto “I Talenti delle Donne”, che fino all’aprile 2021 continuerà a proporre mostre, spettacoli e incontri dedicati al mondo della creatività femminile. Molte anche le proposte nuove. L’autunno espositivo vede in programma a Palazzo Reale la mostra fotografica “Prima, donna” dedicata al lavoro e alla vita della pioniera fotogiornalista Margaret Bourke-White (dal 25 settembre); all’Acquario Civico (dal 29 settembre) “Una vita da scienziata”, esposizione dei ritratti di cento tra le più grandi scienziate italiane, grazie al progetto #100esperte di Fondazione Bracco; la retrospettiva Carla Accardi, dal titolo “Contesti” curata dal Museo del Novecento (dal 9 ottobre); e la mostra “Divine e avanguardie. Le donne nell’arte russa”, frutto di una collaborazione esclusiva con il Museo di Stato russo di San Pietroburgo, a Palazzo Reale (dal 28 ottobre). Prima di ospitare la personale dell’artista cubana Tania Bruguera “La verità anche a scapito del mondo” (da novembre), il PAC propone una nuova edizione di “Ri-scatti”, progetto di riscatto sociale attraverso la fotografia che vede protagoniste sette vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale che hanno fotografato la propria realtà (16-25 ottobre). Per tornare (da marzo) a rappresentare la creatività femminile con un’esposizione dedicata all’artista italiana Luisa Lambri, che ha esplorato l’architettura modernista attraverso la fotografia.

Il Castello Sforzesco prosegue la ricerca sull’arte antica e, in occasione del cinquecentenario della morte di Raffaello, propone la mostra “Giuseppe Bossi e Raffaello al Castello Sforzesco di Milano”, un focus sul pittore, disegnatore e collezionista lombardo, grande ammiratore di Raffaello e della sua opera (dal 27 novembre); mentre (dal 5 marzo) nelle sue sale espositive viene allestita la mostra curata insieme al Museo del Louvre sulla scultura italiana del Rinascimento, dal titolo “Il corpo e l’anima, da Donatello a Michelangelo”. La stessa mostra è allestita nelle sale del Louvre dal 22 ottobre al 18 gennaio 2021. “I Talenti delle Donne” tornano protagonisti durante la stagione invernale: a Palazzo Reale (dal 3 dicembre) con “Le signore del Barocco”, mostra dedicata alle grandi artiste del Seicento e ad altre meno conosciute al grande pubblico; al MUDEC (sempre dal 3 dicembre) con l’esposizione “Io sono/I am” di Luisa Menazzi Moretti, che attraverso venti ritratti fotografici racconta la storia di venti rifugiati giunti in Italia e provenienti da sedici nazioni diverse; al MUDEC Photo, nei cui spazi (dal 19 gennaio) gli scatti di “Tina Modotti” evocano il senso della triade contenuta nel sottotitolo della mostra: “Donne, Messico e Libertà”; alla Casa Museo Boschi Di Stefano, dove una mostra (da febbraio) racconta il lavoro e l’opera della padrona di casa, Marieda Di Stefano, scultrice e ceramista di grande talento; e, infine, all’Acquario Civico, i “Naufraghi e naufragi” di Barbara Pietrasanta, che in questo progetto sviluppa il tema del naufragio come metafora della vita.

Il MUDEC inaugura durante in inverno due mostre programmate prima del lockdown: “Robot. The Human Project” (dal 26 novembre), che narra l’evoluzione dagli antichi automi alla robotica contemporanea, partendo dai primi congegni meccanici dell’antica Grecia fino ad arrivare alle più avanzate tecnologie contemporanee, passando attraverso le macchine di Leonardo e i sorprendenti automi seicenteschi e settecenteschi; e la mostra “Disney” (dal 14 gennaio), un percorso di approfondimento sul talento e la tecnica degli artisti degli Studios Disney nell’arte di raccontare storie senza tempo. “I Talenti delle Donne” attraversano anche la prossima primavera con una serie di mostre in diverse sedi espositive: dal Museo del Novecento, con la personale di Anna Valeria Borsari che documenta il percorso dell’artista dai primi anni Settanta a oggi (da marzo); alla GAM dove (da marzo) le sculture dell’artista iraniana Nairy Baghramian (“Furla Series #03”) sono per la prima volta allestite negli spazi di un’istituzione italiana; a Palazzo Morando, dove le incisioni di Federica Galli accompagnano il pubblico in un tour artistico tra Milano e le sue cascine (dal 19 marzo); alla Biblioteca Sormani, dove (da marzo) un percorso tra documenti d’archivio, riviste d’epoca ed edizioni originali documenta il ruolo de “La scrittura delle donne, anima del Novecento”.

In occasione del centenario della nascita di Federico Fellini, Palazzo Reale dedica al regista (dal 2 aprile) una mostra omaggio per raccontare attraverso immagini e documenti lo straordinario eclettismo e la versatilità del Maestro; mentre al MUDEC un talento differente ma altrettanto eclettico viene rappresentato attraverso le opere di David Lachapelle (dal 20 aprile). Grandi mostre sono in cartellone a partire dall’estate 2021, alcune delle quali sono state riprogrammate a causa dell’emergenza sanitaria: come quella promossa da Palazzo Reale e Dolce&Gabbana, dal titolo “Dal cuore alle mani” (dal 10 luglio); o l’antologica di Mario Sironi al Museo del Novecento che (da luglio) esplora tutti i periodi della sua produzione; o, ancora, la mostra di Grazia Varisco “Il caso. Tra le pieghe della mente” allestita a Palazzo Reale durante la prossima estate, in cui vengono raccontati 60 di ricerca e progetto dell’artista sulla percezione plurisensoriale tradotta in esperienza estetica. Altre grandi mostre sono in progettazione anche nel corso del 2021, estendendosi nel 2022: dall’antologica di Degas a Palazzo Reale (da ottobre 2021), alla mostra “Chagall. love and life” (dal 7 ottobre 2021), che vede esposti al MUDEC stampe, disegni e dipinti provenienti dall’Israel Museum di Gerusalemme; dalla mostra collettiva di artisti contemporanei giapponesi dal titolo “Japan. Body_Perform_Live”, che sarà allestita al PAC (da ottobre 2021), fino ai protagonisti del movimento artistico del Realismo Magico (dal 6 novembre 2021) nelle sale di Palazzo Reale.

