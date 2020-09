Risultati del referendum a Milano città: SI al 56,5%, ma nel collegio 1 prevale il NO

E’ del 56,5% la percentuale di Sì al referendum costituzionale a Milano città. I No arrivano al 43,4%.

Il dato più alto a favore del Sì si registra nel Municipio 9, con il 60,3%, il più basso nel Municipio 1 dove sono i No a prevalere con il 56,5% contro il 43,4% di Sì. Negli altri municipi: Municipio 2: Sì al 57,2%; Municipio 3: Sì al 50,6%; Municipio 4: Sì al 56,6%; Municipio 5: Sì al 58,4%; Municipio 6: Sì al 58,6%; Municipio 7: Sì al 58,9%; Municipio 8: Sì al 59,5%.

“Buono il risultato del No a Milano che si conferma città refrattaria al populismo e con un elettorato d’opinione molto libero dai partiti. Segnale importante per il 2021”. E’ la dichiarazione del capogruppo di Forza Italia a Palazzo Marino Fabrizio De Pasquale.

Anche l’europarlamentare del Pd PiefrancescoMajorino ha commentato il risultato “Uno dei vincitori politici di questa tornata elettorale è il PD di Nicola Zingaretti. Mi pare un dato oggettivo, viste le premesse. Si tratta di un vincitore inatteso e molti erano già lì ad attendere l’apertura dell’ennesimo processo. Ora ha una responsabilità, se possibile, ancora più grande di prima sulle proprie spalle: far fare una svolta al governo su tanti temi essenziali e interpretare le ragioni di molti elettori dem e di di sinistra che han votato ‘NO’, o sono stati a casa (in alcune città tantissimi), di fronte alla campagna di Di Maio e soci. La sfida è importante”.