Aggressioni alla Polizia a Milano, Bolognini (Lega): “Urgente permettere l’utilizzo del taser contro criminali e delinquenti”

“La solita nottata di ordinaria follia per una città che viene ritenuta ‘sicura’. Nella notte tra domenica e lunedì, durante tre diversi interventi, membri della Polizia di Stato sono stati aggrediti da parte di mascalzoni ubriachi e delinquenti e, addirittura, tre volanti sono state danneggiate. Mi sembra che il tema del taser stia diventando sempre più pressante, vogliamo dotare i membri delle Forze dell’Ordine di questi strumenti o continuiamo a lasciarli combattere la criminalità a mani nude?”. A dirlo è il Commissario Provinciale della Lega per Salvini Premier Stefano Bolognini. “Solidarietà massima – prosegue Bolognini – ai poliziotti coinvolti da parte mia e della Lega. Non è più ammissibile ormai che le Forze dell’Ordine non abbiano a disposizione uno strumento utile come il taser, il cui utilizzo dovrebbe essere anzi incentivato. Invece, per una non ben compresa e comprensibile logica ‘pacifista’ e buonista sbandierata da una certa sinistra arcobaleno, ciò non è possibile”. “Diversi quartieri di periferia sono fuori controllo – conclude il leghista –, non solo perché l’amministrazione comunale non fa nulla per la loro sicurezza, ma soprattutto per la mancanza di iniziative di coesione sociale e aggregazione che questa giunta ha tante volte annunciato, ma mai realizzato”.

