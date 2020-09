150 film sportivi gratis per “Milano Movie Week” basta un click

Anteprima gratuita – dal 14 al 20 settembre – di “SPORT MOVIES & TV 2020 – 38th Milano International FICTS Fest” Finale di 20 Festival (nei 5 Continenti) del “World FICTS Challenge” Campionato Mondiale della Televisione, del Cinema, della Cultura e della Comunicazione sportiva nell’ambito della terza edizione della “Milano Movie Week” la settimana dedicata alla settima arte promossa e coordinata dal Comune di Milano, Assessorato alla Cultura.

La FICTS – Federation Internationale Cinema Television Sportifs (presieduta dal Prof. Franco Ascani e riconosciuta dal Comitato Internazionale Olimpico) che promuove i valori dello sport attraverso le immagini nelle 121 Nazioni affiliate, ha messo a disposizione gratuita 150 film a tema sportivo (20 film al giorno) che ha recentemente digitalizzato dal suo patrimonio culturale contenente una serie di opere cinematografiche a tema sportivo. Per accedere direttamente al Catalogo dei film è necessario registrarsi gratuitamente al link https://www.sportmoviestv.com/accesso-catalogo-gratis/.

Da Messi e Cristiano Ronaldo ai Giochi Olimpici e Paralimpici, da Coppi e Bartali alle imprese moderne dell’Eroica, etc.: sono solo alcune delle anticipazioni (visibili solo on-line) di “SPORT MOVIES & TV 2020” in programma a Milano – in presenza e on-line – dal 7 all’11 Novembre.

L’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia (Piazza Città di Lombardia, 1 – Milano) e 5 prestigiose sedi diffuse sul territorio milanese ospiteranno – per cinque giorni – Proiezioni, Meeting, Webinar, Workshop, Presentazioni editoriali, Attività ed Esibizioni, Mostre e la Cerimonia di Inaugurazione alla presenza di prestigiosi ospiti e campioni sportivi nazionali ed internazionali, di Autorità Istituzionali, civili, sportive e militari nonché dei rappresentati dei 20 Festival Internazionali del “World FICTS Challenge”.

La “Room 360° immersive” dell’Enterprise Hotel (Corso Sempione, 91 – Milano), coinvolgente sala con proiezione delle immagini e dei video sulle 4 pareti per un effetto visivo a 360 gradi, ospiterà – l’11 Novembre – la “Cerimonia di Premiazione” ai vincitori di “SPORT MOVIES & TV 2020”.

Per l’accesso a tutti gli eventi del Festival è obbligatorio l’Accredito www.sportmoviestv.com/accredito (al link è possibile accedere anche per visionare gratuitamente 7.200 “Olympic and Paralympic Short video” e 230 film del FICTS Channel). A causa dell’emergenza COVID-19, quest’anno gli accessi saranno contingentati. Seguirà il Programma-Orario dettagliato di “Sport Movies & Tv” dove sarà necessario indicare, con precisione, gli eventi a cui si intende partecipare.

La FICTS si farà carico del 50% del costo del pernottamento – per tutta la durata del Festival – per gli Accreditati (max. 2 persone) che alloggeranno presso l’Hotel Admiral (4 **** – Via Domodossola 16, Milano) purché la prenotazione (fictsfederation.it/hotelreservationform.doc) sia effettuata entro il 20 Settembre.

L’evento costituisce una considerevole “vetrina mondiale” per Network (tra cui i rappresentanti dei 1.725 canali televisivi sportivi dei 5 Continenti), new media, case di produzione, produttori, registi, Comitati Olimpici e Federazioni sportive, campioni sportivi, radio, agenzie pubblicitarie e di comunicazione che illustreranno l’universo della televisione e del cinema sportivo e dei new media attraverso documentari, spot, reportage, fiction, cartoon, etc. in una delle 7 Sezioni competitive.