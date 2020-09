Violenze e aggressioni al Parco Lambro – Baracche e occupazioni abusive area Via Crescenzago – “Montagnetta”

Ancora una volta il consigliere Marco Cagnolati (FI) nella sua lettera a Sindaco e Assessori, documenta il grande degrado in cui versano ormai diverse zone del Municipio 3, località che riguardano sia Parco Lambro, sia l’area Via Crescenzago – “Montagnetta”.

“Per quanto di competenza, come da foto allegate, segnalo estremo degrado e sporcizia in località di cui in oggetto

La zona è ostaggio di alcuni senza fissa dimora che stazionano all’interno di baracche abusive che si sono costruite minacciando passanti e frequentatori del parco

Come vedrete in queste foto, si vede la persona (mezzo nuda ed in evidente stato alterato) che ha importunato e provocato mediante violenza fisica alcuni cittadini “colpevoli” secondo quanto riferito dallo stesso di aver invaso il “suo territorio”

Di questi personaggi, senza dimora, tra il laghetto di via Feltre e la zona di Parco Lambro adiacente a via Crescenzago, ne ho incontrati almeno 5 durante lo scorso weekend, E’ NECESSARIO INTERVENIRE !!!

Oltre a cercare distanza i cittadini hanno subito chiamato il 112 per richiedere intervento di una pattuglia e denunciato l’accaduto