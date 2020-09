Dopo 70 anni addio di Alitalia a Malpensa tra le polemiche

Dopo settant’anni Alitalia, l’ex compagnia di bandiera che sta per essere essere rinazionalizzata, ha deciso di abbandonare Malpensa e dal 1 ottobre toglierà il collegamento dall’aeroporto lombardo a Fiumicino, scelta che ha dato il via a moltissime polemiche.

L’Associazione aeroporti lombardi ha emesso un duro comunicato dal titolo «Bye bye Alitalia, ci sei costata l’ira di Dio» in cui si legge che«dopo il de-hubbing del 2008 l’attività della cosiddetta compagnia di bandiera non rappresentava per Malpensa che una quota tra 1’1,5 e il 2 per casi».

L’abbandono di Malpensa per Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda, rappresenta comunque un danno per Milano. Spiega infatti che «i voli Alitalia su Malpensa non verranno spostati su Linate, semplicemente sono cancellati, per la prima volta dal 1948, eppure ancora una volta registriamo un incredibile silenzio da parte del governo che gestisce la compagnia di bandiera e del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che dovrebbe essere il primo a infuriarsi con l’esecutivo e invece clamorosamente tace. La maggioranza di Governo, di cui lui fa a parte, togliendo i voli Alitalia dagli scali milanesi sta danneggiando Milano e tutta la Lombardia e di fronte a tutto questo Sala non può tacere», ha concluso Grimoldi.

Era il marzo 2008, quando Alitalia decise di declassare lo scalo lombardo fino ad allora secondo hub dopo Fiumicino. In quei mesi i vertici della compagnia partivano col primo tentativo di vendita ad Air France, chiuso con un nulla di fatto, a seguito del quale Jean Cyril Spinetta, grande capo della società francese, aveva espresso il famoso giudizio «Per Alitalia non basterebbe un esorcista». Ora la sparizione della ex compagnia di bandiera inciderà ben poco sul traffico di Malpensa, il 2008 invece aveva significato 181 voli tagliati.